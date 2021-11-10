Зеленский о войсках РФ у границ: Армия готова дать отпор. Паника в СМИ может помочь врагу
Война идет восьмой год, и украинская армия готова дать отпор любой агрессии, а паника в средствах массовой информации может помочь врагу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении в украинцам.
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"На днях появилась информация о возможном обострении болезни – наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации", – сказал Зеленский.
Он заявил, что на восьмом году войны Украину не удивляет и не пугает такое поведение России.
"Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и блогеров, поднявших медиагвалт", – сказал президент.
Он отметил, что на Украину давно не действует психологическое давление со стороны России.
"Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей. Но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", – обратился Зеленский к медийщикам.
Он отметил, что Украина благодарна западным партнерам за информацию, назвал это доказательством их поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе.
"Со стороны РФ мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в Нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир четко видит: кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 000 военных на нашей границе", – сказал президент.
- 30 октября 2021-го The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщил, что Россия возобновила наращивание военного присутствия у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность у некоторых официальных лиц в США и Европе. Позже издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.
- Украинская разведка заявляла, что Россия не перебрасывала дополнительные войска, а информацию об этом назвала "элементом психологического давления". Также секретарь СНБО Алексей Данилов отрицает данные об активности российских войск.
- По данным Минобороны, сейчас у границ и на оккупированных территориях Украины находятся около 90 000 российских военных. В Пентагоне пока ничего откровенно агрессивного не видят. Кремль отказывается прояснять ситуацию.
- Замминистра обороны Анна Маляр заявила, что нынешнее движение российских войск у границы – типичное для российско-украинской войны, а "больше новостей, чем сейчас", стоит ожидать в декабре и январе.
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