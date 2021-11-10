Зеленский о войсках РФ у границ: Армия готова дать отпор. Паника в СМИ может помочь врагу

Война идет восьмой год, и украинская армия готова дать отпор любой агрессии, а паника в средствах массовой информации может помочь врагу. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в обращении в украинцам.

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"На днях появилась информация о возможном обострении болезни – наши западные партнеры предоставили данные об активном перемещении российских войск вдоль украинских границ и увеличении их концентрации", – сказал Зеленский.

Он заявил, что на восьмом году войны Украину не удивляет и не пугает такое поведение России.

"Удивляет и пугает то, что это вдруг стало открытием для некоторых экспертов, журналистов и блогеров, поднявших медиагвалт", – сказал президент.

Он отметил, что на Украину давно не действует психологическое давление со стороны России.

"Наши спецслужбы, наша разведка обладают полной информацией. Наша армия готова дать отпор любому, когда-либо и где угодно. Ваша паника точно не поможет ей. Но может помочь противнику стать частью информационной войны и принести стране не меньший вред, чем боевые действия", – обратился Зеленский к медийщикам.

Он отметил, что Украина благодарна западным партнерам за информацию, назвал это доказательством их поддержки Украины, заинтересованности и осведомленности наших партнеров о ситуации на Донбассе.

"Со стороны РФ мы слышим упреки, что именно Украина затягивает мирный процесс и срывает встречу в Нормандском формате. Надеюсь, теперь весь мир четко видит: кто действительно хочет мира, а кто концентрирует почти 100 000 военных на нашей границе", – сказал президент.

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Наталия Медведева

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