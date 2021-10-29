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Поддержка | США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2021, 08:58
США призвали союзников снять ограничения на поставки Украине летальных вооружений - Фото
Лора Купер (фото — ЕРА)

Было бы хорошо, если бы союзники сняли ограничения на поставки Украине летальных оборонных вооружений. К этому на онлайн-встрече от Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне призвала заместитель помощника министра обороны США по делам России, Украины и Евразии Лора Купер.

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Модератор дискуссии задала ей вопрос, какой именно помощи Вашингтон ожидает от партнеров для Украины в первую очередь.

"Во-первых, я бы хотела, чтобы все союзники сняли ограничения на помощь. (В плане) летальных оборонных средств", – сказала она.

В качестве примера она напомнила, что США уже передали и продают Украине современные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

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"Но у некоторых союзников по-прежнему присутствуют ограничения. У кого-то они затрагивают программы по оказанию оборонной помощи, но другие запрещают и продажу (вооружений). Я считаю, что у Украины должна быть возможность приобрести средства, которые нужны ей для самозащиты. Поэтому я бы хотела, чтобы эти ограничения сняли", – подчеркнула представитель Пентагона.

СПРАВКА. В конце зимы и начале весны 2014 года армия РФ оккупировала Крым. Чуть позднее Кремль начал гибридную войну на Донбассе. После активной фазы 2014-2015 годов она перешла в позиционную с нерегулярными вспышками локальных и более масштабных боев. Москва продолжает отрицать участие, утверждая, в том числе через соцсети, СМИ и коллаборационистов в Украине, что на Донбассе "гражданская война". Задача РФ – чтобы Украина признала субъектность ее террористических организаций ДНР/ЛНР и не могла примкнуть к ЕС/НАТО и Западу в целом.

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Евгений Пилипенко
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