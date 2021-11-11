Блинкен не считает, что Россия уже использует газ как оружие. Кулеба не согласен
В Госдепе США обещают быть решительными, если Россия начнет использовать газ как оружие. Украина считает, что Россия это уже делает. Об этом говорили на пресс-конференции в Вашингтоне глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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Один из журналистов отметил, что Россия пытается ускорить сертификацию росссийско-немецкого газопровода Северный поток-2, поставляя в Европу меньше газа. Он спросил, является ли это шантажом и попыткой использовать газ как оружие, можно ли ожидать новых санкций против СП-2, как об этом договорились летом США с Германией.
Блинкен ответил, что США видели, как Россия в прошлом использовала газ как политический инструмент, и внимательно следят за любыми признаками повторения таких усилий. Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила: ФРГ сделает все возможное, чтобы дать понять России – Северный поток-2 не заменяет обещанные транзитные поставки газа через Украину.
"Если Россия попытается использовать энергоносители как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы полны решимости и Германия полна решимости предпринять соответствующие действия", – сказал глава Госдепа.
Кулеба ответил, что Украина и США разделяют мнение: Севереный поток-2 – плохой проект. По его мнению, СП-2 является проблемой всей Европы – и РФ уже использует газ как оружие.
"Мы видим, что Россия уже использует газ как оружие, и я могу лишь повторить то, что сказал госсекретарь Блинкен: мы с нетерпением ждем действий Германии, потому что Германия имеет рычаги воздействия на Россию и очень четкие обязательства, взятые на себя в рамках совместного американо-германские заявления", – сказал Кулеба.
Позже на уточняющий вопрос Блинкен ответил, что США следят – будет ли Россия использовать энергоносители в позитивном ключе или же снова стремится превратить их в оружие.
Он отметил, что у России есть достаточно возможностей дле оебспечения потребностей Европы в газе, в частности через поставки по украинской газотранспортной системе. Если она прекратит этот транзит, то это будет свидетельствовать об использовании газа как оружия, как это было в прошлом, добавил Блинкен.
- 15 июля в Вашингтоне СП-2 обсуждали Меркель и Байден. Согласно их заявлению, РФ не должна использовать энергетику как оружие против соседей. Президент Владимир Зеленский упрекнул глав США и Германии в отсутствии конкретных шагов по противодействию угрозам СП-2. 21 июля Госдеп США раскрыл подробности соглашения США и Германии по Северному потоку-2.
- 10 сентября Газпром заявил о завершении строительства Северного потока-2. 15 октября Нафтогаз, а 21 – Оператор ГТС Украины подали заявки немецкому регулятору Bundesnetzagentur на участие в процедуре сертификации оператора Северного потока-2. В Госдепе США считают, что сертификация газопровода Северный поток-2 может затянуться до марта 2022 года.
- На 22 сентября запасы газа в Европе упали до 10-летнего минимума. 30 сентября США призвали Россию заполнять ПХГ Европы за счет транзита газа через Украину. В октябре Газпром второй месяц подряд не забронировал дополнительные транзитные мощности Украины. 21 октября президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова увеличить поставки в ЕС через российско-немецкий газопровод Северный поток-2 после получения разрешения регулятора ФРГ, что многие считают шантажом.
- Сейчас Кулеба и украинская делегация находятся в Вашингтоне, где возобновляет работу комиссия по стратегическому партнерству США и Украины. Вчера глава МИД подписал с Блинкеном хартию стратегического партнерства между Украиной и США.
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