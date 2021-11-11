Блинкен не считает, что Россия уже использует газ как оружие. Кулеба не согласен

В Госдепе США обещают быть решительными, если Россия начнет использовать газ как оружие. Украина считает, что Россия это уже делает. Об этом говорили на пресс-конференции в Вашингтоне глава Госдепа США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Один из журналистов отметил, что Россия пытается ускорить сертификацию росссийско-немецкого газопровода Северный поток-2, поставляя в Европу меньше газа. Он спросил, является ли это шантажом и попыткой использовать газ как оружие, можно ли ожидать новых санкций против СП-2, как об этом договорились летом США с Германией.

Блинкен ответил, что США видели, как Россия в прошлом использовала газ как политический инструмент, и внимательно следят за любыми признаками повторения таких усилий. Он напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель заявила: ФРГ сделает все возможное, чтобы дать понять России – Северный поток-2 не заменяет обещанные транзитные поставки газа через Украину.

"Если Россия попытается использовать энергоносители как оружие или совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины, мы полны решимости и Германия полна решимости предпринять соответствующие действия", – сказал глава Госдепа.

Кулеба ответил, что Украина и США разделяют мнение: Севереный поток-2 – плохой проект. По его мнению, СП-2 является проблемой всей Европы – и РФ уже использует газ как оружие.

"Мы видим, что Россия уже использует газ как оружие, и я могу лишь повторить то, что сказал госсекретарь Блинкен: мы с нетерпением ждем действий Германии, потому что Германия имеет рычаги воздействия на Россию и очень четкие обязательства, взятые на себя в рамках совместного американо-германские заявления", – сказал Кулеба.

Позже на уточняющий вопрос Блинкен ответил, что США следят – будет ли Россия использовать энергоносители в позитивном ключе или же снова стремится превратить их в оружие.

Он отметил, что у России есть достаточно возможностей дле оебспечения потребностей Европы в газе, в частности через поставки по украинской газотранспортной системе. Если она прекратит этот транзит, то это будет свидетельствовать об использовании газа как оружия, как это было в прошлом, добавил Блинкен.

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Марк Сировой

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