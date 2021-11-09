Военные США в Украине интересовались опытом ВСУ. Речь шла и об использовании "Джавелинов"
Американские военные на встрече с коллегами из ВСУ "интересовались эффективностью и опытом использования полученной от США материально-технической помощи в ходе выполнения боевых задач", причем "среди прочего внимание акцентировали на применении ПТРК Javelin". Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.
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В сообщении говорится, что эти моменты интересовали полковника армии США Брендона Пресли и его помощника майора Джеймса Типпетса.
В Генштабе отказались уточнить LIGA.net по телефону, идет ли речь о боевом применении Javelin украинскими военными на Донбассе. Редакция отправила письменный запрос с просьбой прокомментировать эту информацию и опубликует ответ.
Также стороны обсудили вопросы безопасности на северо-востоке страны и поднимали темы логистики, разведки и систем связи.
"Наши подразделения неоднократно проходили обучение с участием и под руководством американских инструкторов. Это и есть одно из результативных направлений нашей совместной работы", – отметил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.
- Перед визитом президента Владимира Зеленского в Вашингтон президент США Джо Байден поручил выделить Украине дополнительно $60 млн на оборону. В рамках этой помощи предусмотрена поставка Javelin.
- В начале сентября министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что США поставят Украине партию Javelin уже в этом году.
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