Военные США в Украине интересовались опытом ВСУ. Речь шла и об использовании "Джавелинов"

Американские военные на встрече с коллегами из ВСУ "интересовались эффективностью и опытом использования полученной от США материально-технической помощи в ходе выполнения боевых задач", причем "среди прочего внимание акцентировали на применении ПТРК Javelin". Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

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В сообщении говорится, что эти моменты интересовали полковника армии США Брендона Пресли и его помощника майора Джеймса Типпетса.

В Генштабе отказались уточнить LIGA.net по телефону, идет ли речь о боевом применении Javelin украинскими военными на Донбассе. Редакция отправила письменный запрос с просьбой прокомментировать эту информацию и опубликует ответ.

Также стороны обсудили вопросы безопасности на северо-востоке страны и поднимали темы логистики, разведки и систем связи.

"Наши подразделения неоднократно проходили обучение с участием и под руководством американских инструкторов. Это и есть одно из результативных направлений нашей совместной работы", – отметил командующий войсками оперативного командования "Север" генерал-майор Виктор Николюк.

СПРАВКА. Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, применяемый по схеме "навелся, выстрелил и забыл". Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов. По публичным договоренностям с Вашингтоном ВСУ могут применить эти ПТРК в случае полномасштабной войны или серьезного обострения на фронте, . Javelin – американский переносной противотанковый ракетный комплекс, применяемый по схеме "навелся, выстрелил и забыл". Предназначен для поражения бронетехники, а также беспилотников, вертолетов и заходящих на посадку самолетов. По публичным договоренностям с Вашингтоном ВСУ могут применить эти ПТРК в случае полномасштабной войны или серьезного обострения на фронте, заявляли в Госдепе США.

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Елизавета Кумбер

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