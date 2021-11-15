Войска должны быть готовы к войне с Россией – командующий ВС Великобритании
Вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к войне с Россией, также начеку должно быть НАТО. Об этом заявил командующий британскими войсками генерал Ник Картер, уходящий в отставку в конце месяца, передает The Guradian.
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По словам Картера, сейчас Россия представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем это было восемь лет назад – когда он занял свою должность.
Генерал надеется, что войны не будет. По его мнению Россия не хочет горячей войны – прямого физического противостояния. Однако НАТО должно быть к этому готово, говорит генерал.
Картер также считает, что ситуация на границах Украины и Беларуси – пример "классического отвлечения внимания", которое Россия практикует годами.
На вопрос, может ли эта ситуация обернутся войной с перестрелкой он ответил: "Не знаю. Я думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает. Что очень важно – мы должны убедиться, что в НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции".
Ранее Картер заявлял, что риск войны между России и Западом – самый высокий со времен холодной войны.
- С конца октября ряд авторитетных американских СМИ сообщили, что Россия наращивает войска у границ Украины. В Госдепе США обеспокоены, что Россия может "повторить ошибку 2014 года", а издание Bloomberg написало – США предупредили ЕС о риске нового вторжения РФ в Украину.
- В Офисе президента заявили, что РФ усиливает концентрацию специфических сил. А глава МИД Дмитрий Кулеба предупредил: РФ ищет возможность продвинуться вглубь Украины. Сегодня министр едет в Брюссель на встречу с руководством НАТО и главами МИД стран ЕС.
- По данным таблоида Mirror Великобритания готова высадить 600 солдат для защиты Украины от России.
- Параллельно с этим режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко перебросил большую группу мигрантов к границам Польши, где польские пограничники не дают им попасть в страну. Премьер Польши Матеуш Моравецкий предупредил, что мигранты могут пойти через Украину. По словам нардепа Слуги народа Марьяны Безуглой, потоки могут хлынуть с 20 ноября. МВД усиливает границу техникой, военными и беспилотниками.
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