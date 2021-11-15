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Войска должны быть готовы к войне с Россией – командующий ВС Великобритании

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 07:44
Войска должны быть готовы к войне с Россией – командующий ВС Великобритании - Фото
Ник Картер (фото - ЕРА)

Вооруженные силы Великобритании должны быть готовы к войне с Россией, также начеку должно быть НАТО. Об этом заявил командующий британскими войсками генерал Ник Картер, уходящий в отставку в конце месяца, передает The Guradian.

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По словам Картера, сейчас Россия представляет большую угрозу для Восточной Европы, чем это было восемь лет назад – когда он занял свою должность.

Генерал надеется, что войны не будет. По его мнению Россия не хочет горячей войны – прямого физического противостояния. Однако НАТО должно быть к этому готово, говорит генерал.

Картер также считает, что ситуация на границах Украины и Беларуси – пример "классического отвлечения внимания", которое Россия практикует годами.

На вопрос, может ли эта ситуация обернутся войной с перестрелкой он ответил: "Не знаю. Я думаю, мы должны быть начеку и убедиться, что сдерживание возобладает. Что очень важно – мы должны убедиться, что в НАТО существует единство, и мы не допускаем возникновения каких-либо пробелов в нашей коллективной позиции".

Ранее Картер заявлял, что риск войны между России и Западом – самый высокий со времен холодной войны. 

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Марк Сировой
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