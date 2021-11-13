Риск войны между РФ и Западом самый высокий со времен холодной войны — британский генерал
Риск случайного начала войны между Западом и Россией сейчас самый высокий со времен холодной войны, поскольку многие из традиционных дипломатических инструментов больше не работают. Об этом в интервью Times Radio заявил начальник штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер, сообщает Reuters.
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Полностью интервью выйдет завтра, 14 ноября.
Британский военный сказал, что в новую эру "многополярного мира", где правительства конкурируют за разные цели и разные повестки дня, существует большой риск возникновения напряженности.
Картер обратил внимание, что авторитарные лидеры готовы использовать любой имеющийся в их распоряжении инструмент, например мигрантов, рост цен на газ, прокси-силы или кибератаки. "Изменился характер войны", – сказал он.
По словам британского генерала, после биполярного мира холодной войны и однополярного мира с доминированием США дипломаты теперь сталкиваются с более сложным многополярным миром, добавив, что "традиционные дипломатические инструменты и механизмы" холодной войны больше не работают.
"Без этих инструментов и механизмов возрастает риск того, что та или иная эскалация может привести к просчетам. Так что я думаю, что это настоящая проблема, с которой мы должны столкнуться", – сказал Картер.
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