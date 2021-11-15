В Польше предложили рассмотреть исключение России и Беларуси из международных организаций
Необходимо усилить давление на Россию и Беларусь на фоне попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко спровоцировать миграционный кризис в Европе. Можно рассмотреть исключение этих стран из международных организаций, заявил в интервью Polska Times вице-премьер Польши Петр Глинский.
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"Международное давление на эти два режима – беларуский и российский – должно быть намного сильнее. Я бы даже рассмотрел возможность исключения этих двух стран из многих международных организаций, в том числе из важных для них спортивных соревнований", – сказал он.
По его словам, российский и беларуский режимы действуют бесчеловечно и не принимают во внимание ничего, кроме реального экономического или политического давления.
Глинский также назвал Россию "агрессивной империей", которая используют внешнюю агрессию для легитимации власти. Он считает, что именно президент России Владимир Путин "изобрел метод давления" мигрантами для Лукашенко.
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