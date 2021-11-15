Западные спецслужбы говорят о "высокой вероятности", что Россия попытается дестабилизировать Украину этой зимой, применяя, в том числе, военные методы. Об этом в редакционной статье пишет Financial Times.

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Издание приводит слова замглавы Минобороны Анны Маляр, что выводы западных разведок основаны не только на сведениях о наращивании войск РФ на границе, а и, вероятно, на их дополнительной информации о намерениях российского лидера Владимира Путина.

Она говорит, что интерпретации разведданных Запада все еще "требуют дальнейшего обсуждения", но уточнила: там "подчеркивают высокую вероятность дестабилизации ситуации в Украине этой зимой". Чиновница говорит, что информация военной разведки Украины "совпадает" с информацией стран-партнеров.

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По оценкам начальника военной разведки Украины Кирилла Буданова, Россия развернула на севере, востоке и юге близ Украины и на захваченных территориях до 114 000 военнослужащих, в том числе около 92 000 солдат сухопутных войск.

Он подчеркнул, что армия РФ "демонстративно оставила танки, боевые машины и реактивные системы возле нашей границы" после крупномасштабных совместных военных учений с Беларусью в сентябре. Буданов говорит, что это можно рассматривать либо как подготовку к масштабному вторжению, либо как попытку психологического давления.

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"Вашингтону еще предстоит сформировать мнение о намерениях Путина в отношении наращивания войск, основанное на различных оценках. Но США опасаются, что последние маневры более серьезны, чем аналогичные весной, когда Москва сосредоточила сопоставимые силы на границе", – приводит издание слова людей, проинформировавших о ситуации.

Анонимный европейский чиновник сказал FT, что даже если Россия не вторгнется снова, "постоянное давление со стороны России максимально затрудняет развитие и укрепление Украины как страны".

Евгений Пилипенко

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