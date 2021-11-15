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"Ситуация очень критическая". Глава МИД Австрии оценил маневры России вокруг Украины

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 11:02
Михаэль Линхарт (фото - ЕРА)

Актуальная ситуация с военной угрозой Украине от России "очень критическая", и Евросоюзу следует четко дать понять Кремлю – не стоит идти на эскалацию. Такое мнение выразил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.

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По оценке руководителя австрийской дипломатии, которого сначала спрашивали о Балканах, а затем перешли к Украине, "там ситуация также очень критическая".

"Речь о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: нужно вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации", – сказал Линхарт и ушел на заседание.

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Евгений Пилипенко
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агрессия России война геополитика австрия поддержка союзники Михаэль Линхарт
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