"Ситуация очень критическая". Глава МИД Австрии оценил маневры России вокруг Украины
Актуальная ситуация с военной угрозой Украине от России "очень критическая", и Евросоюзу следует четко дать понять Кремлю – не стоит идти на эскалацию. Такое мнение выразил перед заседанием Совета ЕС на уровне министров иностранных дел глава МИД Австрии Михаэль Линхарт.
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По оценке руководителя австрийской дипломатии, которого сначала спрашивали о Балканах, а затем перешли к Украине, "там ситуация также очень критическая".
"Речь о том, чтобы мы как ЕС направили полностью четкий сигнал России: нужно вернуться к мирной ситуации и не допустить эскалации", – сказал Линхарт и ушел на заседание.
- Тем временем из-за "атаки мигрантами" беларуского режима против ЕС в Украине не исключают введения чрезвычайного положения в областях у границы с Беларусью.
- Сегодня, 15 ноября, глава МИД Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС: основная тема – эскалация у границ Украины. Несколько дней назад он с главой ОП побывали в Вашингтоне, чтобы обсудить ту же тему.
- В Москве привычно заявили, что "не планируем", отреагировав на статью Bloomberg о риске нового вторжения в Украину.
- Командующий ВС Британии заявил 14 ноября 2021-го, что войска страны должны быть готовы к войне с Россией.
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