МВД не исключает введения чрезвычайного положения в областях у границы с Беларусью

В областях, которые находятся возле границы с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации с мигрантами. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский по результатам выездного заседания в Луцке Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба МВД.

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"СНБО проработал различные сценарии действий, даже предусматривающих введение чрезвычайного положения в отдельных областях в случае обострения ситуации на границе с Беларусью", – сказал он.

Монастырский отметил, что на границе будут строить временные сооружения, если будет нужен быстрый ответ на массовой присутствие мигрантов.

По его словам, сейчас проводятся подготовительные работы, определены места дислокации для пограничников, нацгвардейцев и полицейских. Налаживается взаимодействие с теробороной и общественными формированиями.

Глава МВД добавил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных из южных и восточных областей.

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Марк Сировой

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