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МВД не исключает введения чрезвычайного положения в областях у границы с Беларусью

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15.11.2021, 10:39
МВД не исключает введения чрезвычайного положения в областях у границы с Беларусью - Фото
Денис Монастырский (фото - Николай Анацкий, пресс-служба МВД)

В областях, которые находятся возле границы с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение в случае обострения ситуации с мигрантами. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский по результатам выездного заседания в Луцке Совета нацбезопасности и обороны, передает пресс-служба МВД.

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"СНБО проработал различные сценарии действий, даже предусматривающих введение чрезвычайного положения в отдельных областях в случае обострения ситуации на границе с Беларусью", – сказал он.

Монастырский отметил, что на границе будут строить временные сооружения, если будет нужен быстрый ответ на массовой присутствие мигрантов.

По его словам, сейчас проводятся подготовительные работы, определены места дислокации для пограничников, нацгвардейцев и полицейских. Налаживается взаимодействие с теробороной и общественными формированиями.

Глава МВД добавил, что к охране границы с Беларусью не планируют привлекать военных из южных и восточных областей.  

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СПРАВКА. С начала лета режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко доставляет нелегальных мигрантов с Ближнего Востока к границам Литвы, Латвии и Польши. Все три страны ввели режим чрезвычайного положения. Министр обороны Польши Мариуш Блащак назвал миграционный кризис "грязной игрой Лукашенко и Кремля".

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Марк Сировой
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беларусь граница мигранты чрезвычайное положение Денис Монастырский мвд
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