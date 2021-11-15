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Ситуация на границе требует. Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2021, 09:28
Ситуация на границе требует. Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Эдуард Крыжановский/пресс-служба МИД)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба находится в Брюсселе: с раннего утра у него проходят встречи и консультации с чиновниками и функционерами как ЕС, так и НАТО. По словам главы МИД в Facebook, столь плотный график – из-за напряженной ситуации вокруг Украины.

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"Ситуация безопасности требует такого количества переговоров. Именно столь высокая дипломатическая активность помогла снизить напряжение весной 2021 года", – напомнил он.

За день Кулеба проведет восемь переговоров.

Среди них – встреча с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и его помощником по разведке, министрами иностранных дел стран ЕС, министрами Ассоциированного трио и министрами "нормандского" формата (ФРГ и Франция; без представителя страны-оккупанта России), а также заседания глав МИД ЕС и Восточного партнерства.

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"Продолжаем работать над укреплением безопасности Украины с нашими европейскими партнерами. <...> Мы работаем с партнерами для минимизации рисков и противодействия угрозам со стороны РФ", – описал он цель сегодняшнего визита в столицу ЕС.

Цель встречи с Жан-Ивом Ле Дрианом (глава МИД Франции) и Хайко Маасом (глава МИД ФРГ) – активизация работы в нормандском формате. "Россия тормозит переговорный процесс, избегая встреч. Но мы настаиваем на возобновлении работы "Нормандии" без предварительных условий", – подытожил Кулеба.

Скриншот поста Дмитрия Кулебы

Ситуация на границе требует. Кулеба встречается с руководством НАТО и министрами стран ЕС

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Евгений Пилипенко
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