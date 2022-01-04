Столтенберг анонсировал повестку Совета НАТО-Россия, основное – Украина и снижение рисков

На заседании Совета НАТО-Россия 12 января стороны обсудят ситуацию в Украине и вопросы европейской безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.

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"Я созвал заседание Совета НАТО-Россия 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков. Повестка дня для конструктивного диалога в интересах всех нас", – написал Столтенберг.

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Наталия Медведева

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