Столтенберг анонсировал повестку Совета НАТО-Россия, основное – Украина и снижение рисков
04.01.2022, 22:09
Йенс Столтенберг (Фото: Stephanie Lecocq/ЕРА)
На заседании Совета НАТО-Россия 12 января стороны обсудят ситуацию в Украине и вопросы европейской безопасности. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Twitter.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Я созвал заседание Совета НАТО-Россия 12 января, чтобы обсудить вопросы, связанные с европейской безопасностью, особенно ситуацию в Украине и вокруг нее, а также вопросы, связанные с военной деятельностью, взаимной прозрачностью и снижением рисков. Повестка дня для конструктивного диалога в интересах всех нас", – написал Столтенберг.
- 7 декабря 2021 года президенты США и России Джо Байден и Владимир Путин обсудили Украину. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину, РФ либо пойдет на деэскалацию, либо столкнется со сдерживанием со стороны США.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
- 31 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен и Столтенберг обсудили деэскалацию военного давления России у границ Украины.
- Ранее сегодня, 4 января, сообщалось, что руководители внешнеполитических ведомств стран-членов НАТО проведут внеочередное совещание по ситуации вокруг Украины 7 января.
Читайте также: Комиссия Украина-НАТО, Россия и деолигархизация. О чем говорили Зеленский и Байден
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Старший фахівець з кадрів (Senior HR Specialist)Разместить вакансию
Киев • Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода
Последние новости
Комментарии