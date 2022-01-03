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Комиссия Украина-НАТО, Россия и деолигархизация. О чем говорили Зеленский и Байден

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2022, 14:15
Комиссия Украина-НАТО, Россия и деолигархизация. О чем говорили Зеленский и Байден - Фото
Джо Байден и Владимир Путин (Коллаж LIGA.net)

США поддержали предложение Киева провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО. Об этом сообщает пресс-служба ОП, комментируя вчерашний телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером США Джо Байденом

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"Высоко ценю поддержку США нашего предложения провести в ближайшие дни заседание Комиссии Украина-НАТО", – цитируют в ОП Зеленского. 

Ключевой темой переговоров была ситуация на Донбассе и на границах Украины. Зеленский поприветствовал активную роль США в урегулировании, отметив важность запланированных на январь международных мероприятий. 

Также он поблагодарил Байдена за поддержку принципа "ничего об Украине без Украины" и готовность к решительным мерам в случае агрессии РФ. 

Зеленский и Байден обсудили меры, которые Украина предпринимает в минском и нормандском форматах, отметив важность дальнейших дипломатических усилий. 

"Сегодня речь идет о будущем не только Украины, но европейской безопасности и мирового порядка, основанного на правилах и демократических ценностях", – сказал Зеленский.

Лидеры также обсудили экономические и энергетические вызовы безопасности. Зеленский проинформировал Байдена о "продвижении экономических реформ в Украине и мерах, предпринимаемых с целью укрепления стабильности и деолигархизации".

  • 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток. 
  • 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.
  • В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.

Читайте также: Зеленский и Байден провели телефонный разговор после переговоров президента США с Путиным

Владислав Сердюк
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Владимир Зеленский санкции комиссия украина-нато джо байден
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