Зеленский и Байден провели телефонный разговор после переговоров президента США с Путиным
03.01.2022, 00:02
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото – пресс-служба президента)
Сегодня, 2 января, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден провели телефонный разговор. Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры ответят решительно, если Россия продолжит вторжение в Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.
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- 7 декабря Байден и Путин провели встречу по защищенному каналу видеосвязи, основной темой была Украина. После этого Россия выдвинула требования по нерасширению НАТО на восток.
- 30 декабря Байден и Путин поговорили снова. В Белом доме заявили, что Байден ясно дал понять: США решительно ответят на вторжение России в Украину. Путину предложили два подхода к развитию отношений США и России.
- В Кремле заявили, что масштабные санкции против России за эскалацию в Украине могут привести к разрыву отношений США и РФ.
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