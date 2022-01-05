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Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
05.01.2022, 19:48
Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины. Любые обсуждения вопросов безопасности в ЕС должны происходить при участии ЕС и Украины. Об этом заявил сегодня высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на брифинге по итогам поездки на Донбасс.

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"Вопрос безопасности Европы и безопасности Украины, поскольку Украина является частью Европы — это тот вопрос, который в первую очередь касается украинцев и европейцев", – сказал Боррель.

"Не может быть безопасности Европы без безопасности Украины. Любые обсуждения вопросов безопасности в ЕС должны происходить при участии ЕС и при участии Украины. Все вопросы, которые касаются безопасности Украины, прежде всего должны обсуждаться при участии Украины. Все, что касается безопасности ЕС должно происходить в консультации со странами ЕС и при участии стран ЕС, именно поэтому мы находимся в консультациях с США и другими странами", – добавил он.

Дипломат отметил, что цель его визита в Украину — еще раз подтвердить безусловную поддержку со стороны ЕС независимости, суверенитета и территориальной целостности страны.

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Вадим Ребрина
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Донбасс ЕС Жозеп Боррель
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