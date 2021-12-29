Боррель: Кроме вторжения России в Украине могут быть и другие тревожные сценарии
Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что кроме вторжения России в Украине могут случиться другие тревожные сценарии. Об этом он сказал в интервью Welt.
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Боррель отказался оценивать вероятность вторжения РФ или других событий. Однако он отметил, что американская и европейская разведки прорабатывают все сценарии.
"Военное вторжение нельзя полностью исключить, но есть также много других сценариев, и они меня тоже беспокоят, даже если они менее экстремальные", – сказал он.
Среди таких сценариев он назвал дестабилизацию правительства в Киеве с помощью гибридной тактики, эскалацию боев на Донбассе или давление через меньшие поставки газа в Европу.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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