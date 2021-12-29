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Боррель: Кроме вторжения России в Украине могут быть и другие тревожные сценарии

Цей матеріал також доступний українською
29.12.2021, 11:09
Боррель: Кроме вторжения России в Украине могут быть и другие тревожные сценарии - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Руководитель дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель опасается, что кроме вторжения России в Украине могут случиться другие тревожные сценарии. Об этом он сказал в интервью Welt.

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Боррель отказался оценивать вероятность вторжения РФ или других событий. Однако он отметил, что американская и европейская разведки прорабатывают все сценарии.

"Военное вторжение нельзя полностью исключить, но есть также много других сценариев, и они меня тоже беспокоят, даже если они менее экстремальные", – сказал он.

Среди таких сценариев он назвал дестабилизацию правительства в Киеве с помощью гибридной тактики, эскалацию боев на Донбассе или давление через меньшие поставки газа в Европу.

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Марк Сировой
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гибридная война ЕС вторжение Жозеп Боррель войска россии
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