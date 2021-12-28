НАТО и МИД Британии: Альянс решительно поддерживает Украину, вторжение дорого обойдется РФ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг провел телефонный разговор с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс по поводу продолжающейся российской агрессии, дальнейших действий Альянса и решительной поддержки Украины. Об этом он написал в Twitter.

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Генсек НАТО и глава МИД Великобритании обсудили продолжающееся "неспровоцированное и необъяснимое" наращивание войск в Украине и у границ.

Столтегберг отметил, что действия НАТО являются оборонительными и пропорциональными, а Альянс открыт для диалога. Генсек напомнил, что созвал заседание Совета Россия-НАТО в январе.

Трасс в своем аккаунте сообщила, что по итогам разговора было согласовано, что НАТО решительно поддерживает Украину, а новое вторжение "дорого обойдется" России. Также Столтенберг и Трасс пришли к тому, что любой диалог должен строиться на полном уважении суверенитета Украины.

Трасс также созвонилась с высоким представитель ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, чтобы скоординировать общий ответ на наращивание российских войск.

Они тоже пришли к тому, что намерены оказывать скоординированную поддержку Украине, а любое вторжение будет иметь огромные последствия для РФ и дорого ей обойдется.

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Оксана Житнюк

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