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Россия закомплексована: ЕС и НАТО для нее "никто", хочет говорить только с США – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
28.12.2021, 09:35
Россия закомплексована: ЕС и НАТО для нее
Дмитрий Кулеба (Фото – Toms Kalnins/EPA)

Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Россия демонстративно показывает: Евросоюз и НАТО для нее "никто", что она будет говорить только с Вашингтоном. Об этом он заявил РБК-Украина.

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"Россия немножко закомплексована, и поэтому она требует, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты. На самом деле это проявление внешнеполитического комплекса. Как и у людей, у государств тоже есть комплексы", – сказал глава украинской дипломатии.

Кулеба считает, что любая попытка США "решить что-то, что касается Европы, включительно с Украиной, без самой Европы просто разрушит трансатлантическое единство и позиции на континенте".

Этот диалог, по мнению главы МИД, "всегда будет инклюзивным", и будет включать других европейских партнеров США и Украину.

"Россия не достигнет того, к чему она стремится – эксклюзивного диалога с США", – сказал Кулеба.

Александр Матвиенко
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