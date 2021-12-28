Россия закомплексована: ЕС и НАТО для нее "никто", хочет говорить только с США – Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что Россия демонстративно показывает: Евросоюз и НАТО для нее "никто", что она будет говорить только с Вашингтоном. Об этом он заявил РБК-Украина.
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"Россия немножко закомплексована, и поэтому она требует, чтобы с ней говорили только Соединенные Штаты. На самом деле это проявление внешнеполитического комплекса. Как и у людей, у государств тоже есть комплексы", – сказал глава украинской дипломатии.
Кулеба считает, что любая попытка США "решить что-то, что касается Европы, включительно с Украиной, без самой Европы просто разрушит трансатлантическое единство и позиции на континенте".
Этот диалог, по мнению главы МИД, "всегда будет инклюзивным", и будет включать других европейских партнеров США и Украину.
"Россия не достигнет того, к чему она стремится – эксклюзивного диалога с США", – сказал Кулеба.
- По данным разведки, Россия может готовить новое вторжение в Украину на январь. Запад грозит ей беспрецедентными санкциями в случае вторжения.
- РФ передала США и НАТО список требований, в частности она требует отказаться от расширения НАТО на восток и от военного сотрудничества с Украиной.
- В НАТО заявили, что не пойдут на компромиссы по вопросу членства в Альянсе. Россия в ответ угрожает "военными шагами".
- США в ответ на ультиматум России составят список "вызывающих беспокойство" действий РФ.
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