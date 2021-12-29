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Боррель о создании военно-учебной миссии ЕС в Украине: Внесу предложение в ближайшее время

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29.12.2021, 12:09
Боррель о создании военно-учебной миссии ЕС в Украине: Внесу предложение в ближайшее время - Фото
Жозеп Боррель (Фото: Olivier Hoslet/EPA)

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель намерен предложить Евросоюзу создать военную учебную миссию в Украине. Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Die Welt.

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По его словам, ЕС рассматривает военную консультативную и учебную миссию ЕС в Украине, в рамках которой европейские военные инструкторы будут обучать руководящий состав украинской армии.

"Мы уже на месте оценили, что нужно украинцам, чем мы можем реально помочь, сколько стоит такая миссия, и кто может принять в ней участие. В ближайшее время я внесу соответствующее предложение странам-членам ЕС", – сказал Боррель.

Отвечая на вопрос, не должен ли Евросоюз оказывать Украине большую поддержку в условиях агрессии РФ, Боррель сказал: "Мы делаем много – возможно, больше, чем другие".

Помимо планов создать военную миссию, глава дипломатии ЕС отметил, что в течение последних нескольких лет ЕС постоянно поддерживал Украину финансово, а недавно выделил 31 млн евро на украинскую армию. Эти деньги предназначены для улучшения логистики и борьбы с кибератаками.

Также он напомнил о развернутой в Украине в 2014-м консультативной миссия ЕС по реформированию гражданского сектора безопасности Украины (EUAM).

СПРАВКА. На данный момент в Украине действуют две гражданские миссии ЕС: консультативная миссия из 300 человек, задача которой — реформирование сектора гражданской безопасности, а также меньшая миссия, занимающаяся усилением безопасности вдоль молдавско-украинской границы.
  • 16 сентября 2021 года послам ЕС предоставили документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Сотрудники миссии будут консультировать Департамент образования Минобороны и Генштаб по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования". Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение будет означать отход от чисто гражданского присутствия.
  • 12 октября по итогам 23-го саммита Украина и ЕС приняли совместное заявление: в одном из пунктов отмечалась важность усиления сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны.
  • После саммита тогдашний министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что военная миссия Евросоюза может появиться в Украине уже до конца года, а со стороны ЕС планируется привлечение 30 постоянных советников.

Читайте также: Боррель: Кроме вторжения России в Украине могут быть и другие тревожные сценарии

Оксана Житнюк
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Жозеп Боррель ВСУ военная миссия армия
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