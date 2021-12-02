"Важные новости из Брюсселя". ЕС выделит 31 млн евро на укрепление армии Украины

Европейский Союз выделит 31 млн евро на укрепление армии Украины. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Важные новости из Брюсселя. Совет ЕС принял решение предоставить Украине 31 млн евро на укрепление оборонных возможностей в рамках новосозданного Европейского фонда обеспечения мира", – написал министр.

По его словам, пакет будет включать предоставление материально-технической помощи для развития и укрепления потенциала Вооруженных Сил Украины. Он будет состоять из четырех направлений:

– медицина;

– инженерные возможности и меры по разминированию;

– мобильность и логистика;

– кибербезопасность.

Кулеба написал, что дипломаты настойчиво и системно работали над достижением позитивного результата по этому вопросу.

"Высоко ценим этот шаг, который еще раз засвидетельствовал стратегический характер отношений Украина-ЕС", – добавил министр.

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Марк Сировой

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