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Евросоюз рассматривает варианты создания в Украине военной миссии – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
16.09.2021, 18:28
Евросоюз рассматривает варианты создания в Украине военной миссии – СМИ - Фото
Флаг Евросоюза (Фото: pixabay.com)

16 сентября послы стран Евросоюза рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. Об этом сообщает Радио Свобода, журналист которого ознакомился с документом, представленном для обсуждения послам ЕС.

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Расширение присутствия ЕС в Украине на военное измерение потребует единодушия от стран-членов Евросоюза и будет означать отход от чисто гражданского присутствия, отмечает издание.

Справка. На данный момент в Украине действуют две гражданские миссии ЕС: консультативная миссия из 300 человек, задача которой — реформирование сектора гражданской безопасности, и меньшая миссия, занимающаяся усилением безопасности вдоль молдавско-украинской границы.

В документе отмечается, что потенциальная военная и консультативная учебная миссия ЕС (EUATM) потребует 60 сотрудников. Ее задачей будет консультирование Департамента образования Минобороны Украины и Генерального штаба по "внедрению плана реформирования профессионального военного образования".

В документе отмечается, что такая миссия "может быть полезной для поддержания устойчивости Украины путем укрепления ее военного потенциала".

Вместе с тем, в документе говорится, что существует риск дублирования миссий НАТО, США, Канады или ОБСЕ. Ответ на такую миссию ЕС от "других субъектов, заинтересованных в ситуации в Украине, трудно предсказать, и это может иметь негативное влияние на широкую политику и интересы ЕС в регионе".

Три других варианта, изложенных в документе, имеют меньший масштаб. Один из них предусматривает усиление уже действующей гражданской миссии военно-консультативным и учебным элементами. Другой предполагает, что эксперты ЕС могут быть привлечены в поддержку представительства Евросоюза в Киеве.

В мае 14 стран Европейского союза, включая Германию и Францию, предложили создать силы быстрого военного реагирования, которые могли бы вмешаться на ранних этапах международных кризисов. 

Вадим Ребрина
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ЕС нато минобороны генштаб
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