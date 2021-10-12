"Делаем все необходимое". Военная миссия ЕС может появиться в Украине в этом году – Таран
Военная миссия Евросоюза может появиться в Украине уже до конца года. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.
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Комментируя итоги саммита Украина-ЕС, Таран сообщил, что оборонное ведомство сейчас ведет активную работу по развертыванию в стране военной совещательно-тренировочной миссии Евросоюза.
"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС", – сказал Таран.
Министр обороны сообщил, что со стороны ЕС планируется привлечение 30 постоянных советников.
По его словам, участие представителей Евросоюза позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение.
"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования ВСУ, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", – сказал глава Минобороны.
Сегодня по итогам 23-го саммита Украина и ЕС приняли совместное заявление. В одном из его пунктов отмечена важность усиления сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны. Стороны ожидают участие Украины в военной операции ЕС "Алтея" и отметили желание Украины участвовать в проектах программы PESCO. Также в заявлении говорится, что ЕС изучит возможности поддержки устойчивости Украины, в частности в сфере профессионального военного образования.
- 16 сентября 2021 года послам ЕС предоставили для обсуждения документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.
- 4 октября в МИД подтвердили, что Украина и Евросоюз обсуждают вопрос открытия в стране военно-учебной миссии для повышения квалификации украинских военных.
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