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"Делаем все необходимое". Военная миссия ЕС может появиться в Украине в этом году – Таран

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 18:16
Андрей Таран (Фото: пресс-служба Минобороны)

Военная миссия Евросоюза может появиться в Украине уже до конца года. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, передает пресс-служба ведомства.

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Комментируя итоги саммита Украина-ЕС, Таран сообщил, что оборонное ведомство сейчас ведет активную работу по развертыванию в стране военной совещательно-тренировочной миссии Евросоюза.

"Делаем все необходимое, чтобы уже до конца текущего года военная совещательно-тренировочная миссия из плоскости наработки юридической базы перешла в состояние практической реализации на пользу как Украине, так и ЕС", – сказал Таран.

Министр обороны сообщил, что со стороны ЕС планируется привлечение 30 постоянных советников.

По его словам, участие представителей Евросоюза позволит создать в Украине многоуровневую систему военного образования и ввести качественное дистанционное обучение. 

"Реализация этого проекта позволит привлечь лучшие практики и помощь в процессе реформирования системы военного образования ВСУ, которые свойственны государствам-членам Европейского союза", – сказал глава Минобороны.

Сегодня по итогам 23-го саммита Украина и ЕС приняли совместное заявление. В одном из его пунктов отмечена важность усиления сотрудничества в сфере политики, безопасности и обороны. Стороны ожидают участие Украины в военной операции ЕС "Алтея" и отметили желание Украины участвовать в проектах программы PESCO. Также в заявлении говорится, что ЕС изучит возможности поддержки устойчивости Украины, в частности в сфере профессионального военного образования.

СПРАВКА. На данный момент в Украине действуют две гражданские миссии ЕС: консультативная миссия из 300 человек, задача которой — реформирование сектора гражданской безопасности, и меньшая миссия, занимающаяся усилением безопасности вдоль молдавско-украинской границы.
  • 16 сентября 2021 года послам ЕС предоставили для обсуждения документ о вариантах создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине. 
  • 4 октября в МИД подтвердили, что Украина и Евросоюз обсуждают вопрос открытия в стране военно-учебной миссии для повышения квалификации украинских военных.

Читайте также: Украина и ЕС приняли совместное заявление. 10 главных пунктов

Оксана Житнюк
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военная миссия ВСУ армия Андрей Таран
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