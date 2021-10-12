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Зеленский и руководство ЕС приняли общее заявление – 10 ключевых пунктов

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 14:45
Зеленский и руководство ЕС приняли общее заявление – 10 ключевых пунктов - Фото
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (фото - пресс-служба Офиса президента)

Украина добилась значительного прогресса в реформах, Европейский Союз поддержал деолигархизацию, приветствует функционирование безвиза, подтверждает стратегическую роль Украины как транзитера газа и призывает Россию признать свою ответственность за войну на Донбассе и трагедию MH17. Об этом говорится в общем заявлении президента Владимира Зеленского, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и главы Евросовета Шарля Мишеля после саммита Украина-ЕС.

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Общее заявление состоит из 25 пунктов (полный текст – здесь), вот 10 ключевых:

1. Украина и ЕС преданы укреплению политической и экономической интеграции, в частности путем сотрудничества для укрепления верховенства права, продвижения реформ, содействия стойкому экономическому развитию, поддержки зеленой и цифровой трансформации.

2. ЕС признает европейские стремления Украины и ее европейский выбор. Эффективная имплементация соглашения об ассоциации и зоне углубленной и всеобъемлющей свободной торговли должны привести к дальнейшей экономической интеграции Украины во внутренний рынок ЕС.

3. Стороны договорились усовершенствовать сообщение ЕС с Украиной и странами Восточного партнерства. Стороны приветствуют подписание соглашения об "открытом небе" и работу над включением внутренних водных путей Украины к Трансъевропейской транспортной сети (TEN-T).

4. ЕС признает значительный прогресс Украины в процессе реформ, его необходимо усиливать. ЕС подчеркивает важность судебной реформы, приветствует принятие законов о Высшем совете правосудия, судоустройстве и статусе судей. Необходимо быстро ввести эти реформы, а также реформу Конституционного суда.

ЕС подчеркивает необходимость дальнейших усилий Украины для эффективной работы антикоррупционных и правоохранительных органов, в том числе через деполитизированный отбор кандидатов на руководящие должности. ЕС приветствует деолиагрхизацию и призывает к дальнейшим шагам в этом направлении.

6. Подчеркнута важность борьбы с гибридными угрозами. В частности ЕС будет укреплять независимые СМИ и украинские инициативы по борьбе с фейками, в том числе за которыми стоит Россия. Также подчеркнута важность сотрудничества в кибербезопасности.

7. ЕС приветствует успешное применение безвиза для граждан Украины. Подчеркнута важность дальнейшего соблюдения критериев визовой либерализации и ускорения связаных с этим реформ.

8. ЕС осуждает нарушение Россией суверенитета и территориальной целостности Украины, нарушения прав человека в Крыму, милитаризацию полуострова, выборы в Госдуму на временно оккупированных территориях.

ЕС приветствует дипломатические усилия по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины, в частности создание Крымской платформы, усилия нормандского формата, Трехсторонней контактной группы и ОБСЕ.

ЕС призывает Россию конструктивно вести переговоры в форматах по Донбассу, признать свою ответственность и использовать свое значительное влияние на незаконные вооруженные формирования, которые она поддерживает для восстановления режима прекращения огня.

ЕС призывает Россию прекратить подстрекать конфликт на Востоке Украины предоставлением финансовой и военной помощи, вывести свои войска и технику от восточной границы и Крыма, допустить миссию ОБСЕ к неподконтрольным правительству Украины участкам украинско-российской границы.

ЕС также осуждает политику паспортизации России на временно оккупированных территориях.

Полное выполнение минских соглашений остается условием для каких-либо серьезных изменений позиции ЕС в отношениях с Россией.

ЕС призывает Россию признать свою ответственность в трагедии сбитого над Донбассом Boeing MH-17 и приложить все усилия для привлечения к ответственности виновных.

9. Стороны приветствуют выполнение условий Программы макрофинансовой помощи ЕС для Украины и взяли к ведому решение о выделении второго транша на 600 млн евро. Подчеркнута важность поддержания макроэкономической стабильности Украины и соблюдения обязательств перед МВФ.

10. ЕС приветствует диалог о европейском зеленом курсе и зеленом переходе Украины. Стороны также договорились о дальнейшей интеграции Украины с европейским энергетическим рынком. Кроме того, подтверждена роль Украины как стратегической страны для транзита газа.

Читайте также: Зеленский: РФ – сторона конфликта на Донбассе, это зафиксировано в заявлении Украины и ЕС

Марк Сировой
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