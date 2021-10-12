UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 13:14
Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины - Фото
Шарль Мишель, Владимир Зеленский и Урсула фон дер Ляйен (фото - Володимир Зеленьский, Twitter)

Украина ожидает европейской перспективы и смелости от руководства Европейского Союза и его стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Очень ожидаем от руководства ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, четкий сигнал в видении Украины неотъемлемой составляющей европейского пространства", – сказал он.

Зеленский также назвал логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы, ведь она разделяет общие с ЕС ценности. По его словам, Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами для достижения этой цели.

На пресс-конференции у Зеленского спросили, обсуждал ли он с лидерами ЕС конкретные сроки перспективы членства Украины в Евросоюзе.

"Я сказал руководителям ЕС, что мне как лидеру общества и страны не хватает этого понимания. Уже решили, что мы идем этим путем, но где тот финиш – и есть ли он", – ответил Зеленский.

По его мнению, каждый украинец должен получить сигнал, что "впереди будет окончательный и важный результат".

Мишель ответил, что на саммите обсуждалось сближение ЕС и Украины, а Зеленский приводил "очень солидные аргументы".

"Мы договорились мобилизировать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет еще больше связать наших людей", – добавил глава Евросовета.

Фон дер Ляйен ответила, что Украина и ЕС очень близки и продолжают сближаться. По ее словам, в этом вопросе есть три основных направлениях: реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.

Она отдельно поблагодарила Зеленского за уверенность и решительность по вопросу реформ. "Важно, что мы – единая европейская семья. И мы работаем вместе", – подытожила Фон дер Ляйен.

Читайте также: Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика – "наглая"

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский ЕС урсула фон дер ляйен саммит Шарль Мишель
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 