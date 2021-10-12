Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины
Украина ожидает европейской перспективы и смелости от руководства Европейского Союза и его стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.
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"Очень ожидаем от руководства ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, четкий сигнал в видении Украины неотъемлемой составляющей европейского пространства", – сказал он.
Зеленский также назвал логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы, ведь она разделяет общие с ЕС ценности. По его словам, Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами для достижения этой цели.
На пресс-конференции у Зеленского спросили, обсуждал ли он с лидерами ЕС конкретные сроки перспективы членства Украины в Евросоюзе.
"Я сказал руководителям ЕС, что мне как лидеру общества и страны не хватает этого понимания. Уже решили, что мы идем этим путем, но где тот финиш – и есть ли он", – ответил Зеленский.
По его мнению, каждый украинец должен получить сигнал, что "впереди будет окончательный и важный результат".
Мишель ответил, что на саммите обсуждалось сближение ЕС и Украины, а Зеленский приводил "очень солидные аргументы".
"Мы договорились мобилизировать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет еще больше связать наших людей", – добавил глава Евросовета.
Фон дер Ляйен ответила, что Украина и ЕС очень близки и продолжают сближаться. По ее словам, в этом вопросе есть три основных направлениях: реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.
Она отдельно поблагодарила Зеленского за уверенность и решительность по вопросу реформ. "Важно, что мы – единая европейская семья. И мы работаем вместе", – подытожила Фон дер Ляйен.
- Сегодня в Киеве проходит 23-й саммит Украина-ЕС. На нем было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе".
- В преддверии саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже очень близка к ЕС.
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