Зеленский – руководству ЕС: Ждем от Европы смелости и европейской перспективы для Украины

Украина ожидает европейской перспективы и смелости от руководства Европейского Союза и его стран. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Евросовета Шарлем Мишелем.

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"Очень ожидаем от руководства ЕС и стран-членов смелости и дальновидности, четкий сигнал в видении Украины неотъемлемой составляющей европейского пространства", – сказал он.

Зеленский также назвал логичным и ожидаемым шагом предоставление Украине европейской перспективы, ведь она разделяет общие с ЕС ценности. По его словам, Украина будет настойчиво работать со всеми партнерами для достижения этой цели.

На пресс-конференции у Зеленского спросили, обсуждал ли он с лидерами ЕС конкретные сроки перспективы членства Украины в Евросоюзе.

"Я сказал руководителям ЕС, что мне как лидеру общества и страны не хватает этого понимания. Уже решили, что мы идем этим путем, но где тот финиш – и есть ли он", – ответил Зеленский.

По его мнению, каждый украинец должен получить сигнал, что "впереди будет окончательный и важный результат".

Мишель ответил, что на саммите обсуждалось сближение ЕС и Украины, а Зеленский приводил "очень солидные аргументы".

"Мы договорились мобилизировать дискуссии в ЕС. В последние месяцы видно это ускорение, которое позволяет еще больше связать наших людей", – добавил глава Евросовета.

Фон дер Ляйен ответила, что Украина и ЕС очень близки и продолжают сближаться. По ее словам, в этом вопросе есть три основных направлениях: реформы, экономическая интеграция и политическая ассоциация.

Она отдельно поблагодарила Зеленского за уверенность и решительность по вопросу реформ. "Важно, что мы – единая европейская семья. И мы работаем вместе", – подытожила Фон дер Ляйен.

Сегодня в Киеве проходит 23-й саммит Украина-ЕС. На нем было подписано долгожданное соглашение об "открытом небе".

В преддверии саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Украина уже очень близка к ЕС.

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Марк Сировой

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