Украина уже очень близка к Европейскому Союзу – Боррель
Украина очень близка к Европейскому союзу – от географии и культуры до тесных связей. Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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Интервьюер отметила, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины. Журналистка спросила, когда можно ожидать позитивный фидбек по этому вопросу.
"Украина уже очень близка к ЕС, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении", – ответил Боррель.
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Он отметил, что европейский выбор Украины приветствовали и в декларации саммита Восточного партнерства 2017 года.
По словам Борреля, ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе соглашения об ассоциации.
Топ-дипломат ЕС говорит, что продвижение вперед, навстречу реформированию и сближению, – лучший инструмент для этой цели.
"Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами ЕС и в целом ведение совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в ЕС – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – подытожил он.
- 8 мая 2021-го президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.
- В конце августа на тот момент президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в ЕС, и странам может понадобиться 20 лет для вступления в Союз. Позже она сказала, что Украину отделяют от вступления в ЕС световые года.
- В Кабмине ответили Кальюлайд, что Украина уже имеет основания быть кандидатом в члены ЕС. Президент Польши Анджей Дуда поддержал вступление Украины в ЕС и заявил, что Европа – не клуб для избранных.
- Сегодня в Киеве пройдет саммит Украина-ЕС, на который приедут топ-чиновник Евросоюза. Ожидается подписание договора об "открытом небе".
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