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Украина уже очень близка к Европейскому Союзу – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
12.10.2021, 06:39
Украина уже очень близка к Европейскому Союзу – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)

Украина очень близка к Европейскому союзу – от географии и культуры до тесных связей. Об этом в интервью Радио Свобода заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Интервьюер отметила, что на саммите Украина-ЕС, который пройдет 12 октября в Киеве, президент Владимир Зеленский поднимет вопрос о признании европейской перспективы Украины. Журналистка спросила, когда можно ожидать позитивный фидбек по этому вопросу.

"Украина уже очень близка к ЕС, начиная с географической и культурной близости и заканчивая нашими тесными связями, в частности соглашением об ассоциации. Европейские стремления Украины и ее европейский выбор ЕС признал и приветствовал, как указано в этом соглашении", – ответил Боррель.

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Он отметил, что европейский выбор Украины приветствовали и в декларации саммита Восточного партнерства 2017 года.

По словам Борреля, ЕС и Украина разделяют стремление укреплять политические связи и экономическую интеграцию на основе соглашения об ассоциации.

Топ-дипломат ЕС говорит, что продвижение вперед, навстречу реформированию и сближению, – лучший инструмент для этой цели.

"Это означает работу над внедрением соглашения, продолжение блестящего сотрудничества между Украиной и институтами и агентствами ЕС и в целом ведение совместного бизнеса, поездки на работу и учебу в ЕС – и наоборот. Все эти вещи с каждым днем делают нас ближе друг к другу", – подытожил он.

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Марк Сировой
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ЕС саммит евроинтеграция соглашение об ассоциации Жозеп Боррель
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