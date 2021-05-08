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Еще одна страна подписала декларацию о перспективе вступления Украины в ЕС

08.05.2021, 21:32
Еще одна страна подписала декларацию о перспективе вступления Украины в ЕС - Фото
Фото: president.gov.ua

Президенты Украины и Латвии Владимир Зеленский и Егилс Левитс подписали совместную декларацию о европейской перспективе Украины. Видеоконференция с участием глав государств прошла во время рабочей поездки Зеленского в Луганскую область, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Отдельно президенты обсудили обострение ситуации во временно оккупированном Крыму. Они отметили важность начала работы Крымской платформы как механизма для деоккупации Крыма и защиты прав людей, проживающих на полуострове. Левитс подтвердил свое участие в инаугурационном саммите платформы в Киеве 23 августа.

"Крымская платформа – это очень важная инициатива Украины с целью не позволить международному сообществу забыть проблему Крыма. Я на сто процентов уверен, что Украина сможет вернуть Крым, и думаю, что Крымская платформа – очень важное политическое средство для этого", – отметил президент Латвии.

По результатам разговора была подписана совместная декларация о европейской перспективе Украины, в которой лидеры двух государств "приветствуют значительный прогресс, достигнутый в реализации соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, поддерживают необходимость его обновления, соглашаются с необходимостью стратегического пересмотра инициативы "Восточное партнерство" и выражают намерения усилить совместные усилия по поддержке интеграции Украины в Европейский Союз".

"Президенты также отметили намерение Украины подать заявку на членство в ЕС в будущем и согласились, что Латвия поддержит Украину, когда наше государство будет готово к этому ответственному шагу", – сказано в сообщении.

Зеленский поблагодарил Левитса за поддержку европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Латвия стала третьим государством, с которым подписана такая декларация. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши.

3 мая Зеленский, а также главы Польши, Литвы, Эстонии и Латвии приняли декларацию о продолжении диалога и сотрудничестве стран.

Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский ЕС Латвия
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