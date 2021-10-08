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На саммит Украина-ЕС в Киев приедут главы Еврокомиссии и Европарламента: что обсудят

Цей матеріал також доступний українською
08.10.2021, 22:04
На саммит Украина-ЕС в Киев приедут главы Еврокомиссии и Европарламента: что обсудят - Фото
Урсула фон дер Ляйен и Шарль Мишель (Фото: EPA-EFE/OLIVIER HOSLET)

12 октября на 23-й саммит Украина-ЕС в Киев приедут главы Европейского совета и Европейской комиссии. Об этом сообщается на сайте Евросовета.

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Как отмечается, на саммите Украину будет представлять президент Владимир Зеленский, а Евросоюз – председатель Европейского Совета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен

Как ожидается, на 23-м саммите Украина-ЕС лидеры подтвердят преданность укреплению политической ассоциации и экономической интеграции, а также поддержку независимости и территориальной целостности Украины.

Стороны сосредоточатся на обсуждении результатов выполнения соглашения об ассоциации и путей усиления экономической интеграции в энергетике, авиации, телекоммуникациях, климате, образовании.

Также участники саммита обсудят дипломатические усилия для восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление сотрудничества в противодействии гибридным угрозам и борьбе с дезинформацией, сотрудничество в преодолении последствий пандемии коронавируса.

  • 15 сентября сообщалось, что Украина планирует провести саммит Люблинского треугольника на уровне президентов. Ожидается, что эта встреча может помочь Украине вступить в ЕС.
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  • Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что Германия намерена изменить свою позицию по безвизовому режиму ЕС для граждан Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан.
Наталия Медведева
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