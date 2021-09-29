Часть стран ЕС обеспокоилась злоупотреблениями безвизом с Украиной и другими странами – РС

Некоторые страны Европейского Союза обеспокоены злоупотреблениями безвизом с Украиной, Молдовой, Грузией и странами Западных Балкан. Об этом говорится в документе, который попал в распоряжение Радио Свобода.

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В документе безвиз оценивали Австрия, Бельгия, Чехия, Германия и Словакия. Они выносили оценки по четвертому отчету Евросоюза о безвизе, который был опубликован в августе.

Бельгия

Бельгия в своей оценке отмечает тревожный рост в 2021-м необоснованных заявок на получение убежища из Молдовы. Она считает, что число заявителей из Украины требуют меньшего мониторинга, чем из Грузии и Северной Македонии, однако все равно высказывается обеспокоенность об общем безвизовом режиме.

"В целом Украина остается поводом для беспокойства. Говоря конкретнее, речь идет о показателях, связанных с правосудием и безопасностью, поскольку кажется, что даже через несколько лет после отмены визового режима проблемы в этой сфере сохраняются", – говорится в оценке бельгийцев.

Бельгия считает, что необходимо рассмотреть варианты действий, если ЕС не хочет запустить механизм приостановки безвиза с Украиной. В то же время Брюссель считает, что механизм остановки безвиза не имел возможности доказать свою пользу.

Чехия

Прага указывает на большое количество необоснованных заявок на убежище от граждан Грузии, Молдовы и Украины, а также нелегальных мигрантов из Украины и Молдовы. По их статистике, украинцы – первые по количеству заявок на приют в Чехии из безвизовых стран и первые по количеству нелегальных мигрантов, которые проживают в Чехии.

Чехия не считает, что отмена виз была причиной роста необоснованных заявок от украинцев на приют, поскольку обычно они подают их после окончания разрешения на проживание или визы.

В то же время Чехия готова к обсуждению обновления механизма приостановки безвиза, если оно будет.

Германия

По данным Германии, Грузия, Молдова, Украина, Албания и Сербия – в десятке стран, выходцы из которых чаще всего нарушали законы об иностранцах в 2020 году. Украина – на пятом месте.

В Германии говорят, что в 2020 году на 38% возросло число нарушений о нелегальном проживании от Украины. В то же время в 2020-м на 61% в сравнении с 2019-м снизилось количество необоснованных заявок от украинцев на международную защиту.

Остальные страны не упоминают Украину отдельно. Однако Австрия назвала приостановку безвиза однозначно эффективным механизмом, а Италия предостерегает Молдову о возможной приостановке безвиза из-за работы сетей по нелегальным перевозкам людей.

EUObserver отмечает, что приостановка безвиза может применяться в случае роста на 50% количества незаконных пребываний или необоснованных заявок об убежище.

По данным журналиста Радио Свобода Рикарда Йозвяка, страны ЕС обсудят вопрос безвиза на встрече Визовой рабочей группы 13 октября.

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Марк Сировой

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