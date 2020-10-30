Кулеба: Вчера безвиз защитили, но без системного решения проблемы пострадает не только он

Глава МИД считает, что необходимо найти системное решение проблемы, созданной КСУ, иначе неприятности Украины вырастут в геометрической прогрессии

Безвизовый режим с Европейским Союзом, угроза над которым возникла из-за решения Конституционного суда по антикоррупционной инфраструктуре, защитили президент, СНБО и правительство, но принятые меры – временные, нужно найти системное решение проблемы. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

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По его словам, решение Конституционного суда, которое демонтирует антикоррупционную структуру, вчера встретило сопротивление власти – президент, правительство и СНБО встали на защиту антикоррупционной инфраструктуры.

"Поэтому по состоянию на сейчас безвиз защищен, но если не будет найдено системное решение для той проблемы, которую создал Конституционный суд своим решением, то, поверьте мне, пострадает не только безвиз. Мы лишимся поддержки стран, с которыми у нас самая большая торговля, которые более всех поддерживают украинские реформы, которые больше всех поддерживают нас в борьбе с российской агрессией", – сказал Кулеба.

Он подчеркнул, что вчера удалось "потушить пожар, который запылал во многих столицах" из-за решения КСУ, но если в дальнейшем не найти системное решение, то все проблемы опять вырастут в геометрической прогрессии.

27 октября КСУ отменил статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование и ряд положений антикоррупционного закона о контрольных функциях НАПК.

В НАПК убеждены, что КСУ "полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

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Наталия Медведева

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