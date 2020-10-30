Судья КСУ, докладчик по скандальному решению, назвал два выхода из сложившегося кризиса

По мнению Игоря Слиденко, нужны лишь незначительные законодательные изменения

Судья Конституционного суда Игорь Слиденко, который был докладчиком по скандальному решению КСУ о декларировании, назвал два способа выйти из сложившейся ситуации. Об этом он сказал в эфире hromadske в программе "Мокрик По Живому".

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Слиденко подчеркнул, что, согласно "стандартам конституционализма", исполнительная власть не может контролировать власть судебную. Вместе с тем в антикоррупционном законе сказано, что Национальное агентство по предотвращению коррупции является органом именно исполнительной власти, который осуществляет "контроль и мониторинг", сказал судья.

К функции мониторинга, по словам Слиденко, у КСУ нет никаких вопросов. "В мониторинге нет ничего неконституционного по отношению даже к судьям. Неконституционен только контроль", – сказал он.

По словам судьи, из ситуации можно выйти путем внесения изменений в законодательство.

"Если он (законодатель, – ред) хочет, чтобы эти нормы существовали в том же виде – контроль и мониторинг – тогда он должен убрать из второй статьи одно слово: то, что НАПК является органом исполнительной власти, сделать его независимым органом, исключив влияние на его формирование других органов", – сказал Слиденко.

"Если же законодатель хочет оставить НАПК органом исполнительной власти, то он должен создать специальные нормы для суда. Грубо говоря: ко всем могут заходить в кабинет, к судьям в кабинет заходить не могут", – описал он второй способ.

По отмененной статье 366-1, предусматривающей уголовную ответственность за недостоверное декларирование, судья говорит, что из нее нужно изъять всего два слова – "заведомо недостоверные сведения". "Если бы законодатель написал: предоставление субъектом недостоверных ведомостей, то проблем никаких бы не было", – сказал Слиденко, так как, по его словам, доказать в суде существование намерения у субъекта подать недостоверные сведения "практически невозможно".

27 октября КСУ отменил статью об уголовном наказании за недостоверное декларирование и ряд положений антикоррупционного закона о контрольных функциях НАПК.

В НАПК убеждены, что КСУ "полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости".

29 октября президент срочно созвал СНБО. После этого Кабмин разблокировал работу реестра э-деклараций НАПК, а Зеленский подал законопроект о лишении полномочий судей КСУ.

Вадим Ребрина

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