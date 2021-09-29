Штайнмайер назвал фейком информацию об обсуждении отмены безвиза ЕС с Украиной

Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о том, что Германия намерена изменить свою позицию по безвизовому режиму ЕС для граждан Украины, Молдовы, Грузии и стран Западных Балкан. Об этом сообщает Немецкая волна.

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"Я с удивлением прочел это сообщение, когда приземлился сегодня в Кишиневе. Я обратился в Федеральное министерство внутренних дел и выяснил, что это неправда. Правительство Германии не намерено менять свою позицию по либерализации визового режима", – заявил он во время визита в Молдову.

Ранее сегодня Радио Свобода распространило информацию о неком внутреннем обсуждении Австрией, Бельгией, Чехией и Германией либерализации безвизового режима с Украиной, Молдовой, Грузией и странами Западных Балкан. Указанные страны-члены ЕС якобы приняли некий документ, в котором отметили злоупотребления безвизом, а некоторые из них задекларировали готовность обсуждать его приостановку.

В МИД Украины заявили, что украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может, отметили в МИД.

Вадим Ребрина

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