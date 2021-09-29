Украина не получала сигналов от Еврокомиссии об угрозе отмены безвиза с ЕС – МИД

Украинская сторона не получала официальных сигналов от Европейской Комиссии об угрозе отмены безвизового режима с ЕС. Никаких причин для такого решения нет и быть не может. Об этом сообщили LIGA.net в Министерстве иностранных дел, в ответ на распространившуюся информацию о том, что некоторые страны Европейского Союза обеспокоены злоупотреблениями безвизом с Украиной, Молдовой, Грузией и странами Западных Балкан.

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Как отметили в МИД, вопрос безвиза время от времени всплывает как в европейской, так и в украинской медиа-среде.

В ответ на доклад Еврокомиссии об оценке выполнения требований визовой либерализации Украиной, МИД уже предложил Комиссии и отдельным странам-членам Евросоюза провести консультации, чтобы разъяснить отдельные положения украинского законодательства.

"Мы ожидаем, что такие экспертные консультации состоятся в ближайшее время", – отметили в министерстве.

По информации МИД, Украина завершает подготовку национального доклада о выполнении условий визовой либерализации с ЕС, где европейских партнеров проинформируют о работе над рекомендациями Еврокомиссии.

В министерстве подчеркнули, что Украина не является государством с высоким миграционным риском, а сотрудничество с ЕС в сфере реадмиссии происходит на должном уровне, поскольку это один из ключевых факторов для нормального функционирования безвиза.

В МИД напомнили, что 4 августа Еврокомиссия опубликовала четвертый доклад об оценке выполнения требований визовой либерализации странами Западных Балкан и Восточного партнерства, в частности Украиной. Анализировались 2020-й и первая половина 2021 года.

"Документ содержит положительную оценку соблюдения нашим государством критериев безвизового режима. Конечно, там были и рекомендации продолжить "домашнюю работу" для улучшения управления миграционными процессами и совершенствования антикоррупционного законодательства", – рассказали в МИД.

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Наталия Медведева , Владислав Сердюк

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