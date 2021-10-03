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Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика – "наглая"

Цей матеріал також доступний українською
03.10.2021, 09:55
Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика –
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

У Украины нет времени рассчитывать на вступление в Евросоюз, сильная международная политика должна показать шаги Украины вперед. Об этом вчера, 2 октября, на съезде фракции Слуга народа в Трускавце заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский назвал главной победой в текущем году то, что Офис президента и МИД по его мнению сделали много для международной субъектности Украины. Но этого мало, отметил президент.

"Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", – заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что не хочет жаловаться и считает Украину мощной. "И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – считает Зеленский.

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Денис Юдин
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внешняя политика Владимир Зеленский евросоюз евроинтеграция
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