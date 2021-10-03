Зеленский: Нет времени ждать вступления в Евросоюз, поэтому наша политика – "наглая"
У Украины нет времени рассчитывать на вступление в Евросоюз, сильная международная политика должна показать шаги Украины вперед. Об этом вчера, 2 октября, на съезде фракции Слуга народа в Трускавце заявил президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.
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Зеленский назвал главной победой в текущем году то, что Офис президента и МИД по его мнению сделали много для международной субъектности Украины. Но этого мало, отметил президент.
"Почему мало? Я объясню. У нас нет времени рассчитывать, что нас примут в Евросоюз: "давайте подождем еще пять лет". Вы знаете, что у нас война", – заявил Зеленский.
Он подчеркнул, что не хочет жаловаться и считает Украину мощной. "И сегодня наша политика "наглая". И я убежден, без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед", – считает Зеленский.
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- Зеленский раскритиковал Запад за "карикатурный образ Украины" – как будто в страну съехались все коррупционеры.
- 24 сентября сообщалось, что аудит ЕС пришел к выводу: коррупция и олигархи по прежнему угрожают развитию Украины, а поддержка ЕС не дала ожидаемых результатов.
- 30 сентября аудитор ЕС Юхан Партс заявил, что Зеленскому можно сообщить: масштабы коррупции в Украине больше, чем в любой стране ЕС.
- 1 октября в МИД заявили, что критика со стороны ЕС "местами оторвана от реальности".
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