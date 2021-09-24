Поддержка Европы не помогла. Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины – аудит ЕС

Коррупция и олигархи по прежнему угрожают развитию Украины, поддержка Европейского союза не дала ожидаемых результатов. Об этом говорится в результатах аудита Европейской счетной палаты (ЕСА).

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Аудиторы говорят, что в Украине все еще распространена большая коррупция и явление "захваченного государства" (западный термин state capture, означающий системную политическую коррупцию).

По мнению ЕСА, коррупция является повсеместным явлением в Украине: она препятствует развитию страны, противоречит ценностям ЕС, угрожает конкуренции и экономическому росту, а также приводит к потере десятков миллиардов долларов ежегодно.

"Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предложил Украине, олигархи и заинтересованные круги продолжают подрывать верховенство закона в Украине и ставить под угрозу развитие страны", – сказал ответственный за составление отчета член палаты Юхан Партс.

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Отмечается, что ЕС пытается решить проблему коррупции, действуя по разным направлениям: деньги направляются на секторы от конкурентной среды до судебной реформы и гражданского общества. Однако эти меры не принесли ожидаемых результатов, говорят аудиторы.

Они отмечают, что ЕС знал о связях олигархов с политиками, представителями судебной реформы и госпредприятиями, однако не разработал стратегии по борьбе с большой коррупцией.

Например, ЕС рассматривал вопрос с незаконными финансовыми потоками и отмыванием денег лишь на периферии, а также выставлял слишком свободные требования для финансовой поддержки реформ, пишут в ЕСА.

"Аудиторы ссылаются на безвизовый режим как пример. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий для поддержки ЕС не были выполнены", – говорят в ЕСА.

Партс говорит, что Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия борьбы с влиянием олигархов и политической коррупцией. По его словам, ЕС может сыграть в этом гораздо более значительную роль, чем это было ранее.

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Марк Сировой

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