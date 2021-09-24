UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Поддержка Европы не помогла. Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины – аудит ЕС

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2021, 16:12
Поддержка Европы не помогла. Коррупция и олигархи угрожают развитию Украины – аудит ЕС - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Коррупция и олигархи по прежнему угрожают развитию Украины, поддержка Европейского союза не дала ожидаемых результатов. Об этом говорится в результатах аудита Европейской счетной палаты (ЕСА).

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Аудиторы говорят, что в Украине все еще распространена большая коррупция и явление "захваченного государства" (западный термин state capture, означающий системную политическую коррупцию).

По мнению ЕСА, коррупция является повсеместным явлением в Украине: она препятствует развитию страны, противоречит ценностям ЕС, угрожает конкуренции и экономическому росту, а также приводит к потере десятков миллиардов долларов ежегодно.

"Несмотря на разнообразную поддержку, которую ЕС предложил Украине, олигархи и заинтересованные круги продолжают подрывать верховенство закона в Украине и ставить под угрозу развитие страны", – сказал ответственный за составление отчета член палаты Юхан Партс.

Читайте также: Судебная реформа. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ

Отмечается, что ЕС пытается решить проблему коррупции, действуя по разным направлениям: деньги направляются на секторы от конкурентной среды до судебной реформы и гражданского общества. Однако эти меры не принесли ожидаемых результатов, говорят аудиторы.

Они отмечают, что ЕС знал о связях олигархов с политиками, представителями судебной реформы и госпредприятиями, однако не разработал стратегии по борьбе с большой коррупцией.

Например, ЕС рассматривал вопрос с незаконными финансовыми потоками и отмыванием денег лишь на периферии, а также выставлял слишком свободные требования для финансовой поддержки реформ, пишут в ЕСА.

"Аудиторы ссылаются на безвизовый режим как пример. Работа этой системы не пересматривалась, хотя два из трех условий для поддержки ЕС не были выполнены", – говорят в ЕСА.

Партс говорит, что Украине нужна целенаправленная и эффективная стратегия борьбы с влиянием олигархов и политической коррупцией. По его словам, ЕС может сыграть в этом гораздо более значительную роль, чем это было ранее.

Читайте также: "Мы устали, что нас шантажируют". Как Рада приняла закон Зеленского об олигархах. Репортаж

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
коррупция ЕС аудит европейский союз олигархи ECA
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 