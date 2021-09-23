UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 17:30
Олигархической ветви власти в Украине больше не будет – Зеленский - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, уверен президент Владимир Зеленский после принятия законопроекта об олигархах. Об этом он заявил в Facebook.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Зеленского, в Украине помимо конституционного разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви существует олигархическая ветвь власти. "Каждый украинец знает, кто те люди, которых называют олигархами", – уверен президент.

С принятием закона об олигархах Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных отношений между большим бизнесом и государством, считает Зеленский.

Он заявил о давлении на депутатов Слуги народа, интригах и даже шантаже с целью препятствовать принятию законопроекта.

"Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от Слуги народа и 279 "за" во всем парламенте – это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет", – заявил Зеленский. Единственный путь для олигархов – стать чистым бизнесом, уверен он.

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет – Зеленский
Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленский закон об олигархах
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 