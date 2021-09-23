Олигархической ветви власти в Украине больше не будет – Зеленский
Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, уверен президент Владимир Зеленский после принятия законопроекта об олигархах. Об этом он заявил в Facebook.
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По словам Зеленского, в Украине помимо конституционного разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви существует олигархическая ветвь власти. "Каждый украинец знает, кто те люди, которых называют олигархами", – уверен президент.
С принятием закона об олигархах Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных отношений между большим бизнесом и государством, считает Зеленский.
Он заявил о давлении на депутатов Слуги народа, интригах и даже шантаже с целью препятствовать принятию законопроекта.
"Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от Слуги народа и 279 "за" во всем парламенте – это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет", – заявил Зеленский. Единственный путь для олигархов – стать чистым бизнесом, уверен он.
- 2 июня 2021 года президент передал в Верховную Раду законопроект №5599, который должен закрепить в украинском законодательстве термин "олигарх" и определить, какие санкции могут грозить обладателям этого статуса.
- 30 июня Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №5599 и отклонить альтернативные законопроекты.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении указанный законопроект.
- Сегодня, 23 сентября, Рада приняла законопроект во втором чтении и в целом.
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