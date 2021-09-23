Олигархической ветви власти в Украине больше не будет – Зеленский

Олигархической ветви власти в Украине больше не будет, уверен президент Владимир Зеленский после принятия законопроекта об олигархах. Об этом он заявил в Facebook.

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По словам Зеленского, в Украине помимо конституционного разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную ветви существует олигархическая ветвь власти. "Каждый украинец знает, кто те люди, которых называют олигархами", – уверен президент.

С принятием закона об олигархах Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных отношений между большим бизнесом и государством, считает Зеленский.

Он заявил о давлении на депутатов Слуги народа, интригах и даже шантаже с целью препятствовать принятию законопроекта.

"Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 "за" от Слуги народа и 279 "за" во всем парламенте – это правильный сигнал. Олигархической ветви власти в Украине больше не будет", – заявил Зеленский. Единственный путь для олигархов – стать чистым бизнесом, уверен он.

Денис Юдин

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