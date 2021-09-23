Судебная реформа. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ

Послы G7 разочарованы медлительностью Совета судей, который должен отобрать своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. Также дипломаты обеспокоены законопроектом о Конституционном суде. Об этом сообщается в Twitter G7AmbReformUA.

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"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с обеспокоенностью. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", – говорится в сообщении.

Как отметили иностранные дипломаты, предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы.

Послы в очередной раз призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП.

Послы G7 также обеспокоены законопроектом об усовершенствовании деятельности КСУ (№4533).

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – отмечается в заявлении дипломатов.

Послы подчеркнули, что всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований украинского народа.

"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", – резюмировали иностранные дипломаты.

21 декабря 2020 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №4533 об усовершенствовании деятельности Конституционного суда. В ЦПК назвали его обманом –там считают, что кворум в 12 судей, который может быть снижен до 10 в случае отвода кого-то из них, не предупреждает принятия КСУ неконституционных решений.

2 сентября 2021-го на заседании комитета Рады по правовой политике депутаты отказались поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда.

21 сентября Совет судей объявил о начале избрания делегатов в Этический совет и месяц будет принимать документы, также он обратился к нардепам с просьбой изменить закон. В ЦПК заявили, что Совет шантажирует депутатов и продолжает блокировать реформу.

Наталия Медведева

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