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Судебная реформа. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2021, 17:57
Судебная реформа. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Послы G7 разочарованы медлительностью Совета судей, который должен отобрать своих кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия. Также дипломаты обеспокоены законопроектом о Конституционном суде. Об этом сообщается в Twitter G7AmbReformUA.

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"Послы G7 продолжают наблюдать за процессом судебной реформы в Украине с обеспокоенностью. Они с разочарованием обращают внимание на график конкурса Совета судей для отбора кандидатов в Этический совет Высшего совета правосудия после того, как международные партнеры выдвинули своих кандидатов", – говорится в сообщении.

Как отметили иностранные дипломаты, предложенный график не отражает важности и неотложности этой реформы.

Послы в очередной раз призвали Совет судей и всех украинских партнеров обеспечить быстрое выдвижение экспертов в Этический совет ВСП.

Послы G7 также обеспокоены законопроектом об усовершенствовании деятельности КСУ (№4533). 

"Реформа Конституционного суда должна обеспечить прозрачный, конкурентный отбор новых судей КСУ и гарантировать временное увеличение требований к голосованию, в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии", – отмечается в заявлении дипломатов.

Послы подчеркнули, что всесторонняя судебная реформа остается важнейшим приоритетом для G7 как имеющая решающее значение для успеха всех реформ в Украине и выполнения требований украинского народа.

"Проведение этих реформ улучшит инвестиционный климат и способность выполнять международные обязательства", – резюмировали иностранные дипломаты.

Судебная реформа. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ
Наталия Медведева
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