Совет судей шантажирует депутатов судебной реформой Зеленского и блокирует ее – ЦПК

В Центре противодействия коррупции утверждают, что Совет судей шантажирует депутатов судебной реформой президента Владимира Зеленского и блокирует ее. Об этом говорится в заявлении на сайте ЦПК.

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В конце прошлой недели Совет судей заблокировал судебную реформу, не отправив своих делегатов в Этический совет – ключевой орган судебной реформы, который должен проверять добропорядочность кандидатов в Высший совет правосудия (ВСП) и его действующих членов. Без делегатов от Совета судей Этический совет не может запуститься.

Сегодня ЦПК заявили, что получили письма Совета судей нескольким депутатам. В письме на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Совет судей призывает парламент изменить закон о перезапуске ВСП.

Совет судей утверждает, что предложенные им изменения ускорят избрание кандидатов в Этический совет. По мнению ЦПК, это является шантажом.

"Члены Совета судей говорят, что они видят очень много проблем в создании Этического совета, его полномочиях и функционировании. Поэтому они предлагают изменить закон, прежде чем Этический совет будет создан. Вместе с тем они готовы ускорить создание Этического совета, если нардепы эти законодательные инициативы рассмотрят. Шантаж состоит в том, что они говорят: мы создадим Этический совет, если вы измените закон", – сказала LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик.

При этом Совет судей предлагает внести изменения в закон, которые нивелируют всю реформу, уверена Чижик. По ее словам, Совет судей хочет ослабить роль международных экспертов в Этическом совете и уничтожить одну из главных функций Этического совета – очищение действующего состава ВСП.

Ознакомиться с предложенными Советом судей изменениями можно в этом документе:

Чижик также отметила, что сейчас судебная реформа затягивается. По ее словам, сегодня Совет судей только принял положение, по которому еще месяц будет принимать документы кандидатов в члены Этического совета.

"Неизвестно еще сколько они будут эти документы рассматривать. И вообще неизвестно, когда они планируют делегировать членов в Этический совет", – добавила она.

LIGA.net направила запрос о комментарии в Совет судей.

3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.

эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей. 16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.

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Марк Сировой

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