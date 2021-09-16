Глава Совета судей на встрече с послами G7 пообещал не блокировать судебную реформу

Сегодня, 16 сентября, в Офисе президента состоялась встреча представителей судебной власти, послов стран G7 и ЕС по поддержке судебной реформы, во время которой глава Совета судей пообещал не блокировать судебную реформу. Об этом сообщает пресс-служба ОП.

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Участники встречи обсудили вопросы формирования первого состава конкурсной комиссии для проведения конкурса на занятие должностей членов Высшей квалификационной комиссии судей и первого состава Этического совета, который будет проверять на добропорядочность кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия (ВСП).

Глава комитета ВР по вопросам правовой политики Андрей Костин призвал Совет судей Украины (ССУ) делегировать своих представителей в Этический совет, который должен быть сформирован не позднее начала октября: "чтобы это не воспринималось как блокирование реформы Высшего совета правосудия и судебной реформы как таковой"

Председатель Верховного суда Валентина Данишевская отметила, что хотя ССУ и не выбрал с первого раза представителей в Этический совет, этим он не нарушил закон о судебной реформе, и продолжит голосовать, пока их не изберут.

Председатель ССУ Богдан Монич заверил, что "Совет судей Украины настроен выполнить этот закон, и мы это сделаем". По его словам, ССУ продолжит работу над делегированием кандидатов в Этический совет.

Замглавы миссии в посольстве Великобритании Николас Харрокс отметил, что у Украины есть качественное законодательство по очистке и перезапуску ВСП, и его нужно выполнять.

Глава представительства ЕС Матти Маасикас отметил, что судебная реформа – не только внутренний вопрос для Украины, ее успешная реализация прямо определяет внешнеполитический имидж страны, привлечение международной помощи и инвестиций.

В принятом послами G7 и украинскими политиками совместном заявлении говорится, что участники встречи обеспокоены тем, что Совет судей Украины не выполнил за тридцати дней исчерпывающие меры для надлежащей реализации требований закона №1635-IX в части делегирования кандидатов из числа судей или судей в отставке в состав Этического совета, чем отложил ее формирование на неопределенное время.

3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В ЦПК отмечают, что в начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.

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Наталия Медведева

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