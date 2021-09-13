"Блокировать судебную реформу не позволю". Зеленский отреагировал на действия Совета судей

Президент Владимир Зеленский отреагировал на действия Совета судей, который сегодня фактически заблокировал судебную реформу, отказавшись делегировать своих представителей в Этический совет. Зеленский заявил, что не допустит блокировки реформы и пообещал дать отпор таким действиям, сообщается на сайте Офиса президента.

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"Я не допущу блокировки главной реформы страны, которую обещал украинцам и которую инициировал. Каждое незаконное действие, направленное на блокирование судебной реформы, получит немедленную оценку и отпор", – заявил Зеленский.

Он также добавил, что не позволит судьям, которые препятствуют реформе и очистке судебной системы, "лишить украинцев права на справедливость".

В Офисе президента сообщили, что на фоне этого 16 сентября в ОП состоится рабочая встреча с участием руководителей органов судейского управления, в частности председателя Совета судей, Верховного суда, представителей Верховной Рады и послов G7.

В сообщении сказано, что на сегодняшнем заседании Совет судей не смог делегировать своих представителей в Этический совет, что "вызывает беспокойство" по поводу прогресса судебной реформы из-за остановки важнейшей ее части – очищения судебной системы.

3 августа 2021-го Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В ЦПК отмечают, что в начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП. Это – юридическая элита ЕС и США: бывшие судьи Верховных судов крупнейших штатов США, генпрокуроры Эстонии и крупнейшей федеральной земли Германии, министры юстиции и внутренних дел Словении.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на добропорядочность кандидатов в члены Высшего совета правосудия. Как объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик, это означает фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, а он не может быть создан без представителей от Совета судей.

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Оксана Житнюк

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