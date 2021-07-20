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У судей считают, что закон Зеленского провалит судебную реформу: семь аргументов от ВСП

Цей матеріал також доступний українською
20.07.2021, 12:20
У судей считают, что закон Зеленского провалит судебную реформу: семь аргументов от ВСП - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com

Шесть дней назад Рада одобрила закон о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов Высшего совета правосудия. Президент еще не подписал его, а ВСП заявляет, что документ надо доработать, иначе это станет крахом судебной реформы. Об этом говорится на сайте совета.

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ВСП указал, что 20 июля парламент соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос об отмене решения от 14 июля – когда депутаты утвердили законопроект о ВСП.

В Высшем совете правосудия считают, что принятие закона провалит судебную реформу, потому что:

  1. Законопроект не соответствует Конституции. В совете напомнили, что в 2020 году КСУ признал создание комиссии по добропорядочности и этике незаконной, а теперь этой комиссии хотят дать право вето при назначении членов ВСП. Кроме того, в совете сравнили отстранение своих сотрудников с уголовным преследованием.
  2. Обязательства, взятые Украиной перед МВФ, не предусматривали, что голос международных экспертов должен быть решающим при назначении кадров в ВСП. В фонде лишь требовали реформировать совет в целом.
  3. Нормы законопроекта пытаются переложить ответственность за реформы в Украине на иностранных экспертов, хотя в итоге они не будут нести ответственности за принятые решения.
  4. Закон о ВСП не поддержала ни одна ассоциация судей и ни один суд или орган судебной власти, а это значит, что может возникнуть общественное сопротивление.
  5. При реформировании Высшего совета правосудия ключевыми должны быть голоса тех, кто назначает членов ВСП – представители судей, адвокатов, президента и так далее а не международных экспертов, которые больше подходят на роль советчиков.
  6. Приостановление работы ВСП может стать причиной коллапса всей судебной власти, поскольку на совет возложено более 20 функций в этой сфере.
  7. Закон о ВСП не решает текущие проблемы и не станет причиной концептуальных изменений из-за "тотального контроля международных экспертов".
  • В феврале 2021 года в Раде зарегистрировали законопроект о конкурсном отборе и проверке на добропорядочность членов ВСП, автором которого был Зеленский.
  • 5 мая Венецианская комиссия выдала на законопроект о ВСП революционный вывод.
  • 14 июля парламент одобрил законопроект во втором чтении.

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Дарья Мостовая
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