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Международные организации выдвинули экспертов в отборочные комиссии при ВСП и ВККС

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 18:25
Международные организации выдвинули экспертов в отборочные комиссии при ВСП и ВККС - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Международные организации, оказывающие Украине помощь в сфере судебной реформы и противодействия коррупции, делегировали экспертов в Совет по этике, который должен очищать Высший совет правосудия, и отборочную комиссию при Высшей квалификационной комиссии судей. Об этом сообщает пресс-служба представительства Евросоюза в Украине.

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"Все эксперты имеют отличную квалификацию и опыт работы в качестве старших судей, прокуроров или ведущих экспертов по вопросам судебной этики, отбора кандидатов на должности и противодействия коррупции", – говорится в заявлении.

Среди представленных кандидатур: бывшие судья Верховного суда Массачусетса, США, генпрокуроры Эстонии и Германии, министр юстиции и глава МВД Словении.

С полным списком и информацией о кандидатах можно ознакомиться на сайте посольства США в Украине.

Вместе с тем Центр противодействия коррупции сообщает, что Совет судей якобы планирует сорвать реформу — на своем заседании 13 сентября Совет судей не собирается делегировать в Совет по этике при ВСП своих представителей.

По закону, в состав совета должны войти шесть человек: трех представителей предлагает Совет судей и еще трех – международные организации. При этом международные эксперты должны иметь решающий голос при принятии решений Этической советом. 

"Сейчас Совет судей не предложил своих представителей в Совет по этике. Мы очень надеемся, что они сделают это на ближайшем заседании, назначенном на понедельник, 13 сентября, как того требует закон... Если Совет судей не выберет в Совет по этике людей, значит судебная мафия срывает реформу", – прокомментировала эксперт ЦПК Галина Чижик.

  • 5 мая 2021 года Венецианская комиссия выдала на законопроект о ВСП революционный вывод.
  • 29 июня Рада приняла во втором чтении закон о перезапуске ВККС, утвердив поправки, рекомендованные Венецианской комиссией.
  • 8 июля он был ветирован президентом из-за противоречия поправок и повторно принят Радой с учетом предложений президента.
  • 14 июля парламент одобрил во втором чтении закон о реформе ВСП.
    Вадим Ребрина
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    судебная реформа цпк ВККС всп
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