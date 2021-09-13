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Совет судей заблокировал судебную реформу Зеленского – ЦПК

Цей матеріал також доступний українською
13.09.2021, 13:39
Совет судей заблокировал судебную реформу Зеленского – ЦПК - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Совет судей заблокировал обещанную президентом Владимиром Зеленским судебную реформу. Об этом заявили Центр противодействия коррупции (ЦПК) и эксперт ЦПК Галина Чижик в комментарии LIGA.net.

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В ЦПК пишут, что сегодня Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет, который должен проверять на доброчестность кандидатов в члены Высшего совета правосудия (ВСП).

"Этический совет без членов, которых делегирует Совет судей, не может быть создан. То есть реформа не запустится вообще. Фактически заблокирован отбор новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет", – объяснила LIGA.net эксперт ЦПК Галина Чижик.

Она отметила, что у Верховной Рады сейчас есть две вакансии в ВСП, а у съезда ученых – одна. Однако они не смогут назначить своих кандидатов, поскольку их не сможет оценить Этический совет.

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Чижик добавила, что Этический совет должен был оценивать не только кандидатов в ВСП, но и действующих членов.

"Сейчас по сути работа ВСП заблокирована и рассмотрение дисциплинарных дел тоже. В законе написано, что ВСП не может назначить дисциплинарных инспекторов, пока Этический совет не проверит действующих членов ВСП. А пока новые дисциплинарные инспекторы не отобраны, нельзя рассматривать дела по новым правилам. По старым правилам их уже тоже не рассматривают", – объясняет эксперт.

Таким образом, говорит Чижик, сегодняшнее решение Совета судей заблокировало "фактически все" – не только назначение новых членов ВСП, но и рассмотрение дисциплинарных дел на судей, которое теперь отложено на неопределенный срок.

Она добавила, что Совет судей по закону должен был направить своих кандидатов в Этический совет в течение 30 дней с момента обращения главы ВСП. "Такое обращение было отправлено еще 10 августа, сегодня 13 сентября", – констатирует Чижик.

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Марк Сировой
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