Украина обязалась немедленно избрать антикоррупционного прокурора и "защитить" главу НАБУ

Украина обещает в ближайшее время избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и законодательно защитить полномочия директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США, принятом во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Украина намерена развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру, инициативы по защите независимости и повышению эффективности антикоррупционных институтов включают немедленное избрание нового специализированного антикоррупционного прокурора "в соответствии с лучшими международными практиками", говорится в заявлении.

Также Украина намерена принять законы, которые защитят полномочия директора НАБУ и обеспечат прозрачный и надежный отбор преемника нынешнего главы бюро Артема Сытника.

Украина планирует реформировать судебный сектор, опираясь на принятые законы о судебной реформе.

Помощь и совещательные программы со стороны США призваны поддержать эти инициативы, говорится в заявлении.

В августе 2020 года КСУ признал неконституционным назначение Сытника на должность директора НАБУ, поскольку это не входит в список полномочий президента.

3 августа 2021 года Зеленский подписал законы о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

Сытник обеспокоен паузой в конкурсе по избранию главы САП, и отмечает риск избрания политически лояльного руководителя.

Денис Юдин

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