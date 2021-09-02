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Украина обязалась немедленно избрать антикоррупционного прокурора и "защитить" главу НАБУ

Цей матеріал також доступний українською
02.09.2021, 09:30
Украина обязалась немедленно избрать антикоррупционного прокурора и
Артем Сытник (Фото: пресс-служба НАБУ)

Украина обещает в ближайшее время избрать главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры и законодательно защитить полномочия директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом говорится в совместном заявлении Украины и США, принятом во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

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Украина намерена развивать независимую антикоррупционную инфраструктуру, инициативы по защите независимости и повышению эффективности антикоррупционных институтов включают немедленное избрание нового специализированного антикоррупционного прокурора "в соответствии с лучшими международными практиками", говорится в заявлении.

Также Украина намерена принять законы, которые защитят полномочия директора НАБУ и обеспечат прозрачный и надежный отбор преемника нынешнего главы бюро Артема Сытника.

Украина планирует реформировать судебный сектор, опираясь на принятые законы о судебной реформе.

Помощь и совещательные программы со стороны США призваны поддержать эти инициативы, говорится в заявлении.

  • В августе 2020 года КСУ признал неконституционным назначение Сытника на должность директора НАБУ, поскольку это не входит в список полномочий президента.
  • 3 августа 2021 года Зеленский подписал законы о перезагрузке Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
  • Сытник обеспокоен паузой в конкурсе по избранию главы САП, и отмечает риск избрания политически лояльного руководителя.

Денис Юдин
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судебная реформа набу сап антикоррупционная реформа
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