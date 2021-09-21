Судебная реформа. Совет судей заявил о начале отбора кандидатов в Этический совет

Совет судей объявил о начале отбора кандидатов на должность члена Этического совета. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

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"Совет судей Украины объявляет о начале проведения отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ", – говорится в сообщении.

Этический совет должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения членом ВСП.

Как сообщили в ССУ, документы для участия в конкурсе можно подавать с 22 сентября до 21 октября 2021 года включительно.

Рассматривать вопрос о включении в список кандидатов будут на заседании Совета судей по результатам собеседования, которое может быть проведено как при встрече, так и в формате видеоконференции.

Информацию о времени и месте проведения собеседования опубликуют на веб-сайте ССУ не позднее, чем за 5 дней до заседания.

В то же время в Центре противодействия коррупции утверждают, что Совет судей шантажирует депутатов судебной реформой президента Владимира Зеленского и блокирует ее.

ЦПК заявили, что получили письма Совета судей нескольким депутатам. В письме на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Совет судей призывает парламент изменить закон о перезапуске ВСП.

Совет судей утверждает, что предложенные им изменения ускорят избрание кандидатов в Этический совет. По мнению ЦПК, это является шантажом.

3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.

В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП.

9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.

16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.

Наталия Медведева

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