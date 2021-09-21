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Судебная реформа. Совет судей заявил о начале отбора кандидатов в Этический совет

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2021, 16:52
Судебная реформа. Совет судей заявил о начале отбора кандидатов в Этический совет - Фото
Суд (фото - pixabay.com)

Совет судей объявил о начале отбора кандидатов на должность члена Этического совета. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.

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"Совет судей Украины объявляет о начале проведения отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ", – говорится в сообщении.

Этический совет должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения членом ВСП.

Как сообщили в ССУ, документы для участия в конкурсе можно подавать с 22 сентября до 21 октября 2021 года включительно.

Рассматривать вопрос о включении в список кандидатов будут на заседании Совета судей по результатам собеседования, которое может быть проведено как при встрече, так и в формате видеоконференции.

Информацию о времени и месте проведения собеседования опубликуют на веб-сайте ССУ не позднее, чем за 5 дней до заседания.

В то же время в Центре противодействия коррупции утверждают, что Совет судей шантажирует депутатов судебной реформой президента Владимира Зеленского и блокирует ее.

ЦПК заявили, что получили письма Совета судей нескольким депутатам. В письме на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Совет судей призывает парламент изменить закон о перезапуске ВСП.

Совет судей утверждает, что предложенные им изменения ускорят избрание кандидатов в Этический совет. По мнению ЦПК, это является шантажом.

Наталия Медведева
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судебная реформа совет судей всп этический совет
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