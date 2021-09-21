Судебная реформа. Совет судей заявил о начале отбора кандидатов в Этический совет
Совет судей объявил о начале отбора кандидатов на должность члена Этического совета. Об этом сообщает пресс-служба ССУ.
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"Совет судей Украины объявляет о начале проведения отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ", – говорится в сообщении.
Этический совет должен определять, соответствует ли кандидат на должность члена Высшего совета правосудия критериям профессиональной этики и добропорядочности, и предоставлять список кандидатов, рекомендуемых для назначения членом ВСП.
Как сообщили в ССУ, документы для участия в конкурсе можно подавать с 22 сентября до 21 октября 2021 года включительно.
Рассматривать вопрос о включении в список кандидатов будут на заседании Совета судей по результатам собеседования, которое может быть проведено как при встрече, так и в формате видеоконференции.
Информацию о времени и месте проведения собеседования опубликуют на веб-сайте ССУ не позднее, чем за 5 дней до заседания.
В то же время в Центре противодействия коррупции утверждают, что Совет судей шантажирует депутатов судебной реформой президента Владимира Зеленского и блокирует ее.
ЦПК заявили, что получили письма Совета судей нескольким депутатам. В письме на имя главы Верховной Рады Дмитрия Разумкова Совет судей призывает парламент изменить закон о перезапуске ВСП.
Совет судей утверждает, что предложенные им изменения ускорят избрание кандидатов в Этический совет. По мнению ЦПК, это является шантажом.
- 3 августа 2021-го президент Зеленский подписал законы о реформе Высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
- В начале сентября международные организации выдвинули своих кандидатов в Этический совет при ВСП.
- 9 сентября Совет судей отказался делегировать своих представителей в Этический совет. Это означало фактическую блокировку отбора новых членов ВСП, потому что их должен проверять Этический совет, который не может быть создан без представителей от Совета судей.
- 16 сентября глава Совета судей Богдан Монич заявил после встречи с послами G7 в Офисе президента, что Совет выдвинет своих кандидатов.
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