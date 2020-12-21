В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ. Это очередной обман, заявили в ЦПК
Законопроект об усовершенствовании деятельности Конституционного суда зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сегодня на брифинге сообщил нардеп из Слуги народа, глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Законопроект №4533 о конституционной процедуре был разработан рабочей группой Рады под председательством Монастырского. По словам его заместительницы, нардепа из СН Ольги Совгири, законопроект предполагает принятие решений двумя третями от состава КСУ – 12 судьями. В законопроекте предлагается определить, что КСУ не может выходить за пределы вопросов, затронутых в конституционном представлении, а решения суда должны быть мотивированными и обоснованными.
Центр противодействия коррупции опубликовал заявление с критикой законопроекта. Там считают, что кворум в 12 судей, который может быть снижен до 10 в случае отвода кого-то из них, не предупреждает принятия КСУ неконституционных решений.
"Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате", – прокомментировала текст эксперт ЦПК Галина Чижик.
Также в законопроекте не учтены рекомендации Венецианской комиссии об изменении процедуры отбора судей, отмечают в ЦПК.
- 27 октября 2020 года КСУ отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые полномочия НАПК.
- Это поставило под угрозу отношения Украины с международными партнерами, в том числе безвиз с ЕС и сотрудничество с МВФ. В Евросоюзе призвали украинские власти в кратчайшие сроки восстановить антикоррупционное законодательство.
- 27 ноября рабочая группа Рады согласовала пути решения кризиса с КСУ.
- 4 декабря Рада вернула ответственность за ложь в декларациях, повысив порог ответственности и заменив лишение свободы ее ограничением в качестве максимального наказания. В НАПК раскритиковали закон и призвали президента Владимира Зеленского ветировать его.
- 15 декабря Рада приняла закон о восстановлении полномочий НАПК.
Комментарии