В Раду внесли законопроект о деятельности КСУ. Это очередной обман, заявили в ЦПК

Законопроект об усовершенствовании деятельности Конституционного суда зарегистрирован в Верховной Раде. Об этом сегодня на брифинге сообщил нардеп из Слуги народа, глава комитета по правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

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Законопроект №4533 о конституционной процедуре был разработан рабочей группой Рады под председательством Монастырского. По словам его заместительницы, нардепа из СН Ольги Совгири, законопроект предполагает принятие решений двумя третями от состава КСУ – 12 судьями. В законопроекте предлагается определить, что КСУ не может выходить за пределы вопросов, затронутых в конституционном представлении, а решения суда должны быть мотивированными и обоснованными.

Центр противодействия коррупции опубликовал заявление с критикой законопроекта. Там считают, что кворум в 12 судей, который может быть снижен до 10 в случае отвода кого-то из них, не предупреждает принятия КСУ неконституционных решений.

"Законопроект в таком виде не является решением кризиса конституционного правосудия, это очередной обман. Даже в случае его принятия КСУ сможет дальше работать в том же формате", – прокомментировала текст эксперт ЦПК Галина Чижик.

Также в законопроекте не учтены рекомендации Венецианской комиссии об изменении процедуры отбора судей, отмечают в ЦПК.

Денис Юдин

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