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Комитет Рады отказался реформировать Конституционный суд – DeJure

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2021, 17:49
Комитет Рады отказался реформировать Конституционный суд – DeJure - Фото
Андрей Костин (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

На заседании комитета Рады по правовой политике под председательством депутата Слуги народа Андрея Костина, которое прошло 2 сентября, депутаты отказались поддержать все поправки, касающиеся конкурсного отбора судей Конституционного Суда. Об этом сообщает фундация DeJure.

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На заседании депутаты повторно рассмотрели поправки к проекту закона № 4533 о конституционной процедуре, который был подготовлен к рассмотрению в пленарном зале еще в июне. Вчера комитет решил исключить ранее учтенные поправки по конкурсной процедуре отбора кандидатов на должность судьи КСУ, оставив ее такой, какая есть на сегодня, сообщили в организации.

"По нашей информации, Совет судей угрожает не назначать на своем съезде кандидатов в КСУ, которых в случае конкурса отберет конкурсная комиссия", – сказал председатель правления фонда Михаил Жернаков.

Он считает, что таким образом народные депутаты решили "пойти по пути старых коррумпированных судебных элит, заблокировать реформу Конституционного суда на годы и никоим образом не решать вопрос конституционного кризиса".

СПРАВКА. КСУ и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы. Тогда решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис. На сегодняшний день бывший глава КСУ Александр Тупицкий является фигурантом нескольких дел о преступлениях против правосудия и госизмене.

17 августа президент Владимир Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства. 

Вадим Ребрина
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ксу Андрей Костин DEJURE
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