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Зеленский объявил конкурс на должность судьи КСУ

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17.08.2021, 14:07
Зеленский объявил конкурс на должность судьи КСУ - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Сообщается, что впервые за время деятельности КСУ кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе и "без всякого политического влияния".

По словам Зеленского, отбор судей на основе конкурса поспособствует тому, что не будет назначений, "как раньше".

"То есть в ручном или коррумпированном режиме или вызывающих недоверие", – сказал Зеленский.

СПРАВКА. КСУ и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы. Тогда решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис. На сегодняшний день бывший глава КСУ Александр Тупицкий является фигурантом нескольких дел о преступлениях против правосудия и госизмене.

Конкурсная комиссия будет состоять из семи человек, в нее вошли: 

- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, заведующий кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры Национального авиационного университета.

Станислав Стороженко
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Владимир Зеленский ксу офис президента
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