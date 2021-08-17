Зеленский объявил конкурс на должность судьи КСУ
Президент Владимир Зеленский подписал указ об отборе кандидатур на пост судьи Конституционного суда Украины по квоте главы государства. Об этом сообщается на сайте Офиса президента.
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Сообщается, что впервые за время деятельности КСУ кандидатуры на должность судьи по квоте президента будут избираться в прозрачном конкурсе и "без всякого политического влияния".
По словам Зеленского, отбор судей на основе конкурса поспособствует тому, что не будет назначений, "как раньше".
"То есть в ручном или коррумпированном режиме или вызывающих недоверие", – сказал Зеленский.
СПРАВКА. КСУ и его судьи оказались в центре внимания после скандального решения от 27 октября 2020 года об отмене положений антикоррупционной реформы. Тогда решение КСУ поставило под угрозу электронное декларирование и спровоцировало в Украине конституционный кризис. На сегодняшний день бывший глава КСУ Александр Тупицкий является фигурантом нескольких дел о преступлениях против правосудия и госизмене.
Конкурсная комиссия будет состоять из семи человек, в нее вошли:
- Мирослав Выжиковский, доктор юридических наук, профессор Варшавского университета, судья Конституционного трибунала Польши (2001-2010), член Panel 255 – совещательного органа Европейского Союза по вопросам отбора судей в высшие судебные институты ЕС;
- Дмитрий Кухнюк, кандидат юридических наук, доцент Института права Киевского национального университета имени Тараса Шевченко;
- Дмитрий Лукьянов, доктор юридических наук, доцент, член-корреспондент Национальной академии правовых наук, заведующий кафедрой Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого;
- Александр Скрипнюк, доктор юридических наук, профессор, заместитель директора Института государства и права имени Корецкого;
- Спиридон Флагоитис, профессор, директор Европейской организации публичного права;
- Богдан Футей, доктор права, профессор, судья Федерального суда претензий США;
- Артем Янчук, доктор юридических наук, профессор кафедры Национального авиационного университета.
- В апреле 2021 года Зеленский подписал указ о создании конкурсной комиссии по отбору кандидатов в судьи Конституционного суда по президентской квоте. Указ пятого президента Петра Порошенко утратил силу. Президент назначает треть состава Конституционного Суда – шесть судей.
- По квоте Порошенко были назначены судьи КСУ Владимир Мойсик, Василий Лемак, Виктор Колесник и заместитель главы КСУ Сергей Головатый.
- Тупицкий и Александр Касминин – были назначены по квоте экс-президента Виктора Януковича. 27 марта Зеленский отменил указы Януковича о их назначении – они оспорили решение президента в суде.
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