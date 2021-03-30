Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ
30.03.2021, 13:46
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)
Александр Тупицкий и Алесандр Касминин оспорили в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского, которым отменяется их назначение судьями Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.
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Иски от Тупицкого и Касминина поступили в ВС вчера, 29 марта. Каждый из них оспорил отмену указа о своем назначении судьей КСУ. Они просят Кассационный административный суд в составе ВС признать указ Зеленского противоправным и отменить его.
- 28 декабря 2020 года в Офисе генпрокурора сообщили, что Тупицкий официально считается подозреваемым по ч. 2 ст. 384 и ст. 386 УК (Подкуп свидетелей и введение суда в заблуждение как свидетель).
- 29 декабря Зеленский своим указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца, 26 февраля Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта президент отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
- Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что Тупицкий "потерял статус судьи КСУ, он больше не является судьей, не имеет никакого статуса и отношения к КСУ".
- Вчера, 29 марта, охрана не пустила в здание Тупицкого и Касминина в здание КСУ.
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