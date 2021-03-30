Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ

Александр Тупицкий и Алесандр Касминин оспорили в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского, которым отменяется их назначение судьями Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Иски от Тупицкого и Касминина поступили в ВС вчера, 29 марта. Каждый из них оспорил отмену указа о своем назначении судьей КСУ. Они просят Кассационный административный суд в составе ВС признать указ Зеленского противоправным и отменить его.

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Денис Юдин

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