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Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ

30.03.2021, 13:46
Тупицкий и Касминин оспорили указ Зеленского об отмене их назначения судьями КСУ - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Александр Тупицкий и Алесандр Касминин оспорили в Верховном суде указ президента Владимира Зеленского, которым отменяется их назначение судьями Конституционного суда. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда.

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Иски от Тупицкого и Касминина поступили в ВС вчера, 29 марта. Каждый из них оспорил отмену указа о своем назначении судьей КСУ. Они просят Кассационный административный суд в составе ВС признать указ Зеленского противоправным и отменить его.

Читайте также: "Я не уволен. А Зеленского ввели в заблуждение". Интервью с Александром Тупицким

Денис Юдин
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ксу верховный суд Александр Тупицкий конституционный кризис александр касминин
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