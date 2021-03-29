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Охрана не пустила в КСУ Тупицкого и Касминина

29.03.2021, 12:05
Охрана не пустила в КСУ Тупицкого и Касминина - Фото
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)

Охрана не пустила на работу Александра Тупицкого и Александра Касминина, снятых с должностей судей КСУ указом президента Владимира Зеленского. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.

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По словам собеседника LIGA.net, Тупицкий и Касминин приезжали сегодня, 29 марта, в КСУ, но не были пущены на работу охраной, которая сослалась на указ Зеленского.

Также в КСУ прокомментировали проблемы с сайтом суда: "Сайт с субботы не подает признаков жизни. Наши специалисты выясняют причину".

Денис Юдин, Юрий Смирнов
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Владимир Зеленский ксу Александр Тупицкий александр касминин
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