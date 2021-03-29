Охрана не пустила в КСУ Тупицкого и Касминина
29.03.2021, 12:05
Александр Тупицкий (Фото: Юрий Смирнов/LIGA.net)
Охрана не пустила на работу Александра Тупицкого и Александра Касминина, снятых с должностей судей КСУ указом президента Владимира Зеленского. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.
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По словам собеседника LIGA.net, Тупицкий и Касминин приезжали сегодня, 29 марта, в КСУ, но не были пущены на работу охраной, которая сослалась на указ Зеленского.
Также в КСУ прокомментировали проблемы с сайтом суда: "Сайт с субботы не подает признаков жизни. Наши специалисты выясняют причину".
- 29 декабря Зеленский указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. Он аргументировал это решение тем, что Тупицкий был назначен указом президента.
- В КСУ назвали указ Зеленского ничтожным и пригрозили президенту тюрьмой. В Офисе президента ответили, что Тупицкий отстранен законно, а разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий
- 26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.
- 27 марта Зеленский отменил указы Януковича от 2013 года о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ.
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