Охрана не пустила в КСУ Тупицкого и Касминина

Охрана не пустила на работу Александра Тупицкого и Александра Касминина, снятых с должностей судей КСУ указом президента Владимира Зеленского. Об этом LIGA.net сообщил собеседник в КСУ.

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По словам собеседника LIGA.net, Тупицкий и Касминин приезжали сегодня, 29 марта, в КСУ, но не были пущены на работу охраной, которая сослалась на указ Зеленского.

Также в КСУ прокомментировали проблемы с сайтом суда: "Сайт с субботы не подает признаков жизни. Наши специалисты выясняют причину".

Денис Юдин , Юрий Смирнов

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