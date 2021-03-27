Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ

Президент Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьей Конституционного суда действующего главы КСУ Александра Тупицкого. Соответствующий указ появился на сайте Зеленского.

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Также отменен указ Януковича 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Зеленский объясняет решение целью гарантировать "соблюдение Конституции, прав и свобод человека", а также государственную независимость и нацбезопасность. В указе написано, что он принят, "руководствуясь национальными интересами Украины".

Президент упоминает, что в законе о нацбезопасности демократический конституционный строй является одним из фундаментальных интересов Украины. А в заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной Евромайдана указано, что узурпация власти Януковичем привела к подрыву основ нацбезопасности.

По мнению Зеленского, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, "создают угрозу нацбезопасности и государственной независимости", что нарушает Конституцию и права человека.

LIGA.net обратилась в пресс-службу КСУ за комментариями.

ДОПОЛНЕНО В 12:42. Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил в комментарии LIGA.net, что Тупицкий – больше не судья КСУ, с него снимут охрану.

Он также объяснил, что указ Зеленского был издан на основании поручения СНБО о ревизии всех решений Януковича, которые могут вредить нацбезопасности.

Вениславский уверен, что Зеленский действовал правомерно. У него нет опасений, что указ могут отменить в Верховном Суде.

СПРАВКА. По закону о КСУ, судью этого суда можно уволить 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ. Основаниями для увольнения являются: – неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья; – нарушение судьей требований о несовмещении должности КСУ с другими видами деятельности; – совершение судьей существенного дисциплинарного поступка; – грубое или систематическое пренебрежение судьей своими обязанностями, которе несовместимо со статусом судьи КСУ или выявило его несоответствие занимаемой должности; – отставка судьи по собственному желанию. Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.

27 октября 2020-го КСУ отменил уголовную ответственность за умышленное недостоверное декларирование и сократил контрольные полномочия НАПК. Это спровоцировало конституционный кризис.

29 декабря Зеленский указом отстранил Тупицкого от должности главы КСУ на два месяца. Он аргументировал это решение тем, что Тупицкий был назначен указом президента.

В КСУ назвали указ Зеленского ничтожным и пригрозили президенту тюрьмой. В Офисе президента ответили, что Тупицкий отстранен законно, а разъяснение КСУ не несет в себе никаких правовых последствий

26 февраля 2021-го Зеленский продлил указ об отстранении Тупицкого еще на месяц.

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Марк Сировой

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