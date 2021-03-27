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Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ

27.03.2021, 09:34
Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина судьями КСУ - Фото
Александр Тупицкий (Фото: пресс-служба КСУ)

Президент Владимир Зеленский отменил указ президента-беглеца Виктора Януковича от 2013 года о назначении судьей Конституционного суда действующего главы КСУ Александра Тупицкого. Соответствующий указ появился на сайте Зеленского.

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Также отменен указ Януковича 2013 года о назначении судьей КСУ Александра Касминина.

Зеленский объясняет решение целью гарантировать "соблюдение Конституции, прав и свобод человека", а также государственную независимость и нацбезопасность. В указе написано, что он принят, "руководствуясь национальными интересами Украины".

Президент упоминает, что в законе о нацбезопасности демократический конституционный строй является одним из фундаментальных интересов Украины. А в заявлении Верховной Рады в связи с седьмой годовщиной Евромайдана указано, что узурпация власти Януковичем привела к подрыву основ нацбезопасности.

По мнению Зеленского, отдельные судьи КСУ, назначенные Януковичем, продолжая выполнять свои полномочия, "создают угрозу нацбезопасности и государственной независимости", что нарушает Конституцию и права человека.

LIGA.net обратилась в пресс-службу КСУ за комментариями.

ДОПОЛНЕНО В 12:42. Представитель Зеленского в КСУ Федор Вениславский заявил в комментарии LIGA.net, что Тупицкий – больше не судья КСУ, с него снимут охрану.

Он также объяснил, что указ Зеленского был издан на основании поручения СНБО о ревизии всех решений Януковича, которые могут вредить нацбезопасности.

Вениславский уверен, что Зеленский действовал правомерно. У него нет опасений, что указ могут отменить в Верховном Суде.

СПРАВКА. По закону о КСУ, судью этого суда можно уволить 2/3 голосов от конституционного состава самого КСУ. Основаниями для увольнения являются:

– неспособность судьи выполнять обязанности по состоянию здоровья;

– нарушение судьей требований о несовмещении должности КСУ с другими видами деятельности;

– совершение судьей существенного дисциплинарного поступка;

– грубое или систематическое пренебрежение судьей своими обязанностями, которе несовместимо со статусом судьи КСУ или выявило его несоответствие занимаемой должности;

– отставка судьи по собственному желанию.

Также полномочия судьи КСУ прекращаются при истечении срока его полномочий; достижении судьей 70 лет; выходе судьи из гражданства Украины/получении гражданства другой страны; признании судьи безвестно пропавшим, умершим, недееспособным или ограничено дееспособным; вступлении в силу обвинительного приговора против судьи за преступление.

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Марк Сировой
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Владимир Зеленский виктор янукович ксу Александр Тупицкий александр касминин
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